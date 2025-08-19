Festa de torcedores do São Paulo viraliza: ‘Poucos clubes têm essa mística’
Tricolor enfrenta o Atlético Nacional pelas oitavas de final da Libertadores
O São Paulo entra em campo, nesta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, para enfrentar o Atlético Nacional, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Horas antes do confronto, a festa da torcida Tricolor viralizou nas redes sociais.
Desde às 19h, quase duas horas antes do apito inicial, torcedores do São Paulo começaram a se concentrar nos arredores do Morumbis. No local, foi possível observar um grande número de pessoas, muitos fogos e o uso de sinalizadores.
A festa viralizou de forma rápida nas redes sociais. Torcedores do clube enalteceram o poder da torcida do Tricolor paulista, que se encontra motivada e esperançosa com a possibilidade de alcançar as quartas de final da Libertadores de 2025. Veja a repercussão abaixo:
São Paulo x Atlético Nacional
O confronto entre as equipes, desta terça-feira (19), irá definir o classificado para as quartas de final da Libertadores. Na busca do objetivo, a equipe do técnico Hernán Crespo precisa vencer por uma vantagem simples, ou seja, de apenas um gol.
O cenário existe devido ao empate sem gols do primeiro confronto, que aconteceu na última terça-feira (12), na Colômbia. Um novo empate entre as equipes, independente do números de gols, levará a decisão para os pênaltis.
