menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Festa de torcedores do São Paulo viraliza: ‘Poucos clubes têm essa mística’

Tricolor enfrenta o Atlético Nacional pelas oitavas de final da Libertadores

imagem cameraTorcida do São Paulo no Morumbis (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/08/2025
19:45
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo entra em campo, nesta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, para enfrentar o Atlético Nacional, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Horas antes do confronto, a festa da torcida Tricolor viralizou nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Desde às 19h, quase duas horas antes do apito inicial, torcedores do São Paulo começaram a se concentrar nos arredores do Morumbis. No local, foi possível observar um grande número de pessoas, muitos fogos e o uso de sinalizadores.

A festa viralizou de forma rápida nas redes sociais. Torcedores do clube enalteceram o poder da torcida do Tricolor paulista, que se encontra motivada e esperançosa com a possibilidade de alcançar as quartas de final da Libertadores de 2025. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

São Paulo x Atlético Nacional

O confronto entre as equipes, desta terça-feira (19), irá definir o classificado para as quartas de final da Libertadores. Na busca do objetivo, a equipe do técnico Hernán Crespo precisa vencer por uma vantagem simples, ou seja, de apenas um gol.

O cenário existe devido ao empate sem gols do primeiro confronto, que aconteceu na última terça-feira (12), na Colômbia. Um novo empate entre as equipes, independente do números de gols, levará a decisão para os pênaltis.

continua após a publicidade
André Silva, do São Paulo, em ação no jogo do São Paulo contra o Atlético Nacional
André Silva, do São Paulo, em ação no jogo do São Paulo contra o Atlético Nacional (Foto: Jaime Saldarriaga / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias