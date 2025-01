O Pacaembu está liberado para receber a final da Copinha no próximo sábado, dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo.

Por meio da Secretaria de Licenciamento e Urbanismo, a Prefeitura de São Paulo autorizou a realização da decisão no estádio por meio de um alvará temporário de funcionamento, mesmo que não haja o "termo de aceite", documento que formaliza a entrega de uma obra.

Além da autorização da prefeitura, o Pacaembu tem o aval dos Bombeiros para receber a grande decisão. O estádio recebeu m AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) emitido em 2024 e que tem validade de um ano.

No entanto, há algumas condições para a final ser realizada no Pacaembu. A capacidade do estádio, por exemplo, será limitada a 20 mil espectadores a fim de assegurar a segurança dos presentes. A divisão será feita da seguinte forma:

Arquibancada Oeste - 4.982 pessoas;

Camarotes Oeste - 506 pessoas;

Arquibancada Leste - 5.924 pessoas;

Camarotes Leste - 156 pessoas;

Arquibancada Norte - 8.432 pessoas.

A final da Copinha será o primeiro evento do novo Pacaembu, que foi fechado para reformas em junho de 2021, e será reinaugurado oficialmente no sábado.

A Portuguesa, clube tradicional de São Paulo, anunciou que realizará seus jogos do Campeonato Paulista no estádio, começando com um confronto contra o São Paulo na quarta-feira. A decisão se deu após a interdição do Canindé, estádio do clube, que passa por reformas.

Semifinais da Copinha

A Copinha conhecerá o primeiro finalista nesta terça-feira. Criciúma e São Paulo se enfrentam às 19h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara. O confronto da Copinha será transmitido pela CazéTV, no YouTube.

Já o segundo finalista será conhecido nesta quarta-feira. Grêmio e Corinthians se enfrentam às 17h (de Brasília), na Arena Barueri (SP). O confronto da Copa São Paulo de Futebol Júnior será transmitido pelo Sportv