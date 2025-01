Copinha: Joia do São Paulo brilha e Tricolor está na final

O São Paulo sofreu por quase todo o jogo contra o Criciúma na noite desta terça-feira, 21, pela semifinal da Copinha. Até que Ryan Francisco apareceu. A joia de Cotia brilhou com dois gols de pênalti batidos com extrema frieza, ajudou a virar a partida para 2 a 1 e classificou o São Paulo para a final da Copinha. O Tricolor agora espera o vencedor de Corinthians x Grêmio, que duelam nesta quarta-feira, 22, para saber quem será seu adversário na decisão do dia 25. Ryan Francisco, artilheiro da competição com dez gols, não estará na final porque está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi equilibrado, com chances para ambos os lados. O São Paulo controlou a posse de bola e explorou jogadas pelas laterais, mas encontrou dificuldades para finalizar com precisão. O Criciúma, mais eficiente nas chegadas ao ataque, abriu o placar aos 27 minutos com Ruan Vitor, que aproveitou um rebote após grande defesa de João Pedro em finalização de Lira.

O Tricolor respondeu com boas investidas, especialmente com Lucca, que criou oportunidades perigosas, como o cruzamento para Ferreira, defendido por Pedro. O Criciúma quase ampliou em jogada individual de Lira, mas a bola passou próxima à trave. Apesar da pressão final do São Paulo, o Tigre foi para o intervalo vencendo por 1 a 0.

Allan Barcelos resolveu fazer mudanças na equipe para o segundo tempo e promoveu as entradas do meia Pedro Ferreira no lugar do volante Samuel e trocou Lucca, destaque da primeira etapa, por Paulinho.

Aos 7 minutos do segundo tempo, a iluminação da Arena Fonte Luminosa caiu e demorou 15 minutos para voltar. No primeiro lance, o Criciúma quase amplia.

Após colocar Tetê no lugar de Matheus Alves, o São Paulo passou a pressionar ainda mais o time catarinense. O Tricolor também ficou exposto aos contra-ataques do Tigre. O goleiro Pedro, do Criciúma, começou a aparecer.

À medida que o tempo passava, o técnico tricolor foi colocando meias e atacantes, e o São Paulo foi empilhando chances das mais variadas. Mas o Criciúma fazia uma partida impecável do ponto de vista defensivo, com destaque especial para o goleiro Pedro.

Aos 41 minutos, em um lance totalmente fortuito, Gabriel Capella levantou demais o braço e a bola tocou na mão do meia do Criciúma dentro da área. Pênalti marcado após revisão do VAR. Ryan Francisco cobrou com extrema frieza, com cavadinha, e empatou a partida.

O Criciúma sentiu o gol. E nos acréscimos, novo pênalti quando Viny chutou o rosto de Paulinho. Novo duelo entre Ryan Francisco e Pedro. O artilheiro da Copinha foi para a bola, bateu novamente com uma cavadinha e classificou o São Paulo para a decisão.

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X SÃO PAULO

SEMIFINAL - COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR

🗓️ Data e horário: terça-feira, 21/1/2025 - 19h30

📍 Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

🥅 Gols: Ruan Vitor, aos 27’ do 1º T (CRI); Ryan Francisco aos 43' e aos 53' do 2º T (SÃO)

🟨 Cartões amarelos: Pedro Ferreira e Ryan Francisco (SÃO)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

🚩 Assistentes: Mauro André de Freitas e Risser Jarussi Corrêa

🏁VAR: Vinícius Furlan

⚽ ESCALAÇÕES

CRICIÚMA (Técnico: Gabriel Carvalho)

Pedro; Kaik, Nolasco, Ruan Carvalho e Streit; Thiaguinho, Bugs e Lira (Gabriel Capella ()); João Libânia (Bruno), Adriano e Ruan Vitor (Tales).

SÃO PAULO (Técnico: Allan Barcellos)

João Pedro; Maik, Lucas Loss (Osorio), Andrade e Felipe; Negrucci, Samuel (Pedro Ferreira) e Matheus Alves (Tetê); Ferreira, Lucca (Paulinho) e Ryan Francisco.