Craque Neto detona decisão da CBF após morte de Juan Izquierdo: ‘Não se comovem?’

Juan Izquierdo estava internado no hospital Albert Einstein (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 14:18 • Rio de Janeiro

O zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU, morreu na noite desta terça-feira (27), em São Paulo. O atleta havia sofrido um mal súbito no jogo contra o Tricolor, no Morumbis. Apesar da trágica notícia, a CBF optou por manter a partida que acontece nesta quarta no mesmo estádio onde aconteceu a fatalidade. Essa decisão revoltou o Craque Neto, que discordou veementemente da confederação.

➡️São Paulo lamenta morte de Juan Izquierdo, do Nacional

Momento do mal súbito sofrido por Juan Izquierdo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

- O jogo de hoje não poderia acontecer. Se a CBF fosse uma instituição de futebol social que pensa nas famílias, não permitiria o jogo acontecer hoje. Ela entraria em contato com São Paulo e Atlético e remarcaria o jogo para a data FIFA. Não deveria ter jogo hoje no Morumbis, onde o Izquierdo morreu de infarto! Ter jogo hoje é a pior amostra das entidades em relação ao ser humano - iniciou o craque Neto, antes de completar:

➡️Esposa de Juan Izquierdo se despede em carta aberta: ‘Sua ausência vai doer’

- Dane-se que foram vendidos 60 mil ingressos. A vida não é mais importante que 60 mil ingressos? Ninguém se comove com isso? - Concluiu.

➡️Jornalistas apontam favoritos nas quartas de final da Copa do Brasil e comentam confrontos

São Paulo e Atlético Mineiro se enfrentam nesta noite, às 21h30, no Morumbis, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Jogadores do São Paulo ficaram muito abalados com a tragédia e visitaram Izquierdo durante o período que ficou internado no hospital.