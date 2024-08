São Paulo lamenta morte de Juan Izquierdo, do Nacional

Copiar Link

O São Paulo divulgou nota na noite desta terça-feira (27), na qual lamenta o falecimento de Juan Izquierdo. O jogador do Nacional sofreu mal súbido em partida entre as equipes na última quinta-feira (22), no Morumbis. Desde então, o atleta estava em situação delicada na UTI do Hospital Albert Einstein. No comunicado, o Soberano prestou solidariedade ao clube e povo uruguaio.

"Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do Nacional.

Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de dor. Um dia triste para o futebol. Descanse em paz, Juan."

Durante a partida entre São Paulo e Nacional, Izquierdo perdeu o equilíbrio e caiu desacordado no gramado, levando os atletas das duas equipes ao desespero. Imediatamente, o atendimento médico foi chamado, e o jogador deixou o gramado de ambulância, rumo ao hospital. Lá, o zagueiro deu entrada com parada cardíaca e precisou ser reanimado pela equipe médica com uso de desfibrilador.

O estado de saúde do atleta foi piorando a cada boletim médico diário divulgado pelo hospital, sempre com uso de ventilação mecânica e com quadro neurológico crítico.

