Renovação de empréstimo de Ruan esbarra em pendência do São Paulo

O São Paulo trabalha para resolver o futuro com Ruan, zagueiro da equipe. O defensor tem contrato até dia 30 de junho, mas o Lance! apurou que tanto o clube quanto o atleta querem seguir juntos. No momento, está emprestado pelo Sassuolo, da Itália.

Entretanto, surgiu um entrave na negociação. Como confirmado pelo Lance!, o Tricolor precisa quitar uma dívida em atraso do empréstimo. A reportagem apurou que há um interesse mútuo na permanência de Ruan no São Paulo.

O staff do jogador, inclusive, vinha negociando com o Sassuolo a ampliação do empréstimo, o que daria fôlego ao fluxo de caixa do clube. No entanto, a continuidade do zagueiro depende da resolução de uma dívida que está sob responsabilidade do próprio São Paulo.

Do lado do São Paulo, existe um prazo de negociação para acertar este entrave. O time também discute algumas outras questões.

São Paulo quer tentar ampliar o empréstimo de Ruan

No contrato de Ruan, existe uma cláusula de obrigatoriedade de compra caso uma meta fosse batida. Recentemente, o zagueiro conquistou espaço e a confiança no elenco do São Paulo. Mas, por uma questão financeira, o Tricolor quer tentar prorrogar o empréstimo do defensor, pelo menos até o ano que vem. Agora, existe pouco mais de um mês para resolver esta questão.