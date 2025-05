São Paulo renova contrato com Lucca, promessa do clube

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (21) a renovação de contrato do atacante Lucca, de 17 anos. O novo vínculo, válido até 30 de abril de 2028 — prazo máximo permitido para atletas menores de idade —, substitui o anterior, que se encerraria em junho de 2026.

São-paulino desde o berço, Lucca chegou ao Centro de Formação de Cotia aos nove anos. Pela base, conquistou o título do Campeonato Paulista Sub-11 em 2018, além de ter sido convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 em 2023. Também foi peça importante nas conquistas da Copa do Brasil Sub-20 de 2024 — marcando um gol na semifinal contra o Bahia — e da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025.

- Eu estou muito feliz com essa renovação. O São Paulo é meu clube de infância, estou realizando um sonho aqui. Posso dizer que, no São Paulo, encontrei a minha segunda família. É como diz o trecho de música da torcida que eu mais gosto: São Paulo é sentimento que jamais acabará - disse Lucca.

Lucca está em alta no São Paulo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Lucca no profissional

A primeira aparição de Lucca no time profissional do São Paulo ocorreu no empate sem gols contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, na estreia do Campeonato Paulista deste ano. Na ocasião, ele ficou no banco de reservas ao lado de outros jogadores da equipe sub-20, que integraram a delegação enquanto parte do elenco principal estava nos Estados Unidos para a disputa da FC Series.

O atacante foi promovido de forma definitiva em abril pelo técnico Luis Zubeldía, passando a treinar diariamente no CT da Barra Funda e a ser convocado com frequência para os jogos. A estreia aconteceu no dia 14 de maio, quando entrou no segundo tempo da partida contra o Libertad, do Paraguai, pela Libertadores.

O garoto marcou o gol que garantiu o empate por 1 a 1, resultado que selou a classificação antecipada do Tricolor para as oitavas de final. Lucca foi eleito o craque do jogo e tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol pelo clube na história da competição continental.

O jovem atacante também entrou no intervalo da vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro — partida em que sofreu uma entorse no tornozelo direito.

- Ficamos muito felizes com a afirmação de mais um jovem de Cotia no elenco profissional. O Lucca chegou ao clube ainda criança e já vinha chamando nossa atenção na base há bastante tempo. A maneira que ele estreou mostra um pouco da personalidade que vemos no dia a dia. Essa valorização é importante e confiamos bastante na evolução dele - disse o diretor de futebol Carlos Belmonte.