O São Paulo estuda renovar o contrato de Pablo Maia como uma forma de se antecipar quanto a investidas da Europa que o volante está recebendo. A informação foi antecipada pelo jornalista André Hernan e confirmada pelo Lance!.

A ideia do Tricolor é renovar com o volante até 2029. No momento, o vínculo atual vaia té 2027. A intenção é que o clube decida os detalhes até o final da semana. Revelado em Cotia, Pablo Maia está no radar da Europa desde o ano passado.

O jogador se recuperou de uma lesão grave recentemente. O volante passou por uma cirurgia no tornozelo em fevereiro e tinha expectativa de retornar somente após a pausa do Mundial de Clubes. A recuperação surpreendeu e retornou meses antes do previsto. As tratativas para renovação são analisadas desde esta época.

O contrato está por detalhes. No caso, faltam questões como troca de documentos e outras burocracias a serem resolvidas entre as partes.

Pablo Maia foi revelado na base tricolor e está no clube desde 2017. No 2021, começou a ganhar espaço no elenco profissional. Até o momento, esteve presente nas conquistas do Paulista (2021), Copa do Brasil (2023) e da Supercopa do Brasil (2024).