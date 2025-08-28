Convocado, Ferraresi cresce no São Paulo sob comando de Crespo; veja os números

Nahuel Ferraresi vem se consolidando como um dos principais nomes do São Paulo desde a chegada de Hernán Crespo. Dono da posição na defesa tricolor, o venezuelano teve atuação segura no triunfo sobre o Atlético-MG e, com direito a canetas e bons números, acabou recompensado com uma nova convocação para a seleção da Venezuela nesta Data Fifa, anunciada nesta quarta-feira (27).

Os dados ajudam a explicar a boa fase. Quando comparado ao desempenho que tinha sob o comando de Zubeldía, Ferraresi apresenta evolução significativa com Crespo nesta temporada, mostrando crescimento em diferentes fundamentos defensivos.

Sob o comando de Hernán Crespo, Ferraresi disputou 11 partidas em 2025, sendo titular em 10 delas, com média de 85 minutos em campo por jogo, número bem superior aos 62 minutos registrados anteriormente. A evolução aparece também no rendimento: foram três assistências, aumento significativo nos desarmes (4,6 contra 2,0), nos cortes (3,5 contra 2,4) e na eficiência nos duelos (63% contra 56%). Até mesmo a disciplina melhorou, já que o zagueiro recebeu apenas dois cartões amarelos, contra cinco no período anterior. Os dados são do Sofascore.

A boa fase se refletiu também na última vitória do Tricolor no Brasileirão, diante do Atlético-MG. Além de solidez defensiva, Ferraresi chamou atenção com lances de efeito, como a caneta aplicada em Rony, ex-Palmeiras. Estatisticamente, foi um dos grandes nomes da partida, com 13 duelos ganhos. Desde o confronto com o Bragantino, que marcou a reação são-paulina no campeonato, o venezuelano esteve em campo em todos os jogos.

Versátil, Ferraresi também tem contribuído no ataque. Suas três assistências na temporada foram decisivas em duelos contra Fluminense, Vitória e Internacional, reforçando seu papel de destaque no elenco de Crespo.

Nahuel Ferraresi tem sido destaque no São Paulo (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

Ferraresi vive sua melhor fase?

Ferraresi falou sobre o momento que vive no último jogo do São Paulo. Durante a zona mista realizada no Morumbis, falou sobre a liberdade e momento.

- É, às vezes, como você falou, tenho liberdade porque tenho espaço. Encontro espaço, vejo que posso avançar. Feliz de poder ajudar a equipe, que está muito bem. Agora caneta não, é difícil que aconteça de novo - disse.

Ferraresi, como dito, foi convocado pela seleção da Venezuela. Os compromissos serão válidos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Ferraresi foi convocado visando os confrontos que seu país terá contra a Argentina, no dia 4 de setembro, e contra a Colômbia, no dia 9. Os jogos aconteceram na Argentina e na Venezuela, respectivamente.