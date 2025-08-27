menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo terá mais um jogador convocado na Data Fifa

Jogador tem sido destaque do time na defesa tricolor

imagem cameraSão Paulo já tem dois jogadores convocados: Ferraresi e Tapia (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 27/08/2025
13:52
Nahuel Ferraresi, titular na zaga do São Paulo, foi convocado pela seleção da Venezuela para os compromissos desta Data Fifa. Nas redes sociais, o Tricolor parabenizou o jogador.

Os compromissos serão válidos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Ferraresi foi convocado visando os confrontos que seu país terá contra a Argentina, no dia 4 de setembro, e contra a Colômbia, no dia 9. Os jogos aconteceram na Argentina e na Venezuela, respectivamente.

Antes de se concentrar com a seleção venezuelana, Nahuel Ferraresi terá mais um compromisso com o São Paulo. No dia 30, neste sábado, o time enfrenta o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Depois, as competições são pausadas. O Tricolor só volta a campo no dia 14 de setembro, contra o Botafogo, também pelo Brasileirão.

Ferraresi foi convocado pela seleção da venezuela (Foto: Divulgação)

Gonzalo Tapia também foi convocado

Até o momento, o São Paulo tem dois jogadores convocados para esta Data Fifa. Além de Ferraresi, Gonzalo Tapia foi chamado pelo Chile.

Tapia pode enfrentar adversários bem conhecidos do Campeonato Brasileiro. O Chile disputará dois jogos: contra a Seleção Brasileira, no dia 4 de setembro, e diante do Uruguai, em 9 de setembro. Recém-anunciado pelo São Paulo, Tapia ainda não é titular absoluto, mas chegou como indicação do técnico Hernán Crespo.

Marcos Antônio lesiona e não é convocado

Marcos Antônio foi o único representante brasileiro do São Paulo na lista de pré-convocados de Carlo Ancelotti. No caso do meia, existia uma boa expectativa quanto a sua presença. Inclusive, membros da comissão acompanharam o jogador na classificação contra o Atlético Nacional, pela Copa Libertadores.

Às vésperas da divulgação da lista oficial, Marcos Antônio sofreu uma lesão na coxa, no jogo contra o Atlético-MG no último final de semana.

