menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Marcos Leonardo no São Paulo é possível? O que se sabe sobre o interesse

Tricolor entende negócio como complicado pensando na situação atual

Marcos Leonardo vive grande fase no Al-Hilal (Foto: Federico Parra/AFP)
imagem cameraMarcos Leonardo tem contrato com o Al-Hilal até 2029 (Foto: Federico Parra/AFP)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 27/08/2025
11:44
  • Matéria
  • Mais Notícias

Marcos Leonardo virou pauta entre a torcida do São Paulo nas redes sociais. Com a lesão de André Silva e a possibilidade do artilheiro passar por cirurgia, o Tricolor volta a olhar para o mercado e corre contra o tempo para trazer alguém que consiga cumprir esta função de centroavante.

continua após a publicidade

A torcida reagiu. Nas redes sociais, começaram a pedir por Marcos Leonardo, revelado no Santos e hoje no Al-Hilal. Nas redes pessoais do jogador, os comentários foram tomados pela torcida tricolor.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O Lance! apurou qual a situação e se, de fato, existiria alguma possibilidade de Marcos Leonardo assinar com o São Paulo nesta temporada. De acordo com a informação antecipada pelo "ge" e confirmada pela reportagem, é um mundo extremamente distante.

continua após a publicidade

O salário de Marcos Leonardo é visto como muito alto para o que o São Paulo conseguiria pagar. Além disso, o tempo é curto. O Tricolor teria somente até dia 2 de setembro, quando fecha a janela, para viabilizar um possível negócio.

O Lance! também apurou como está a condição de Marcos Leonardo no Al-Hilal também. A princípio, o jogador não planejava deixar o clube, respaldado pela boa temporada que realizou, coroada com a artilharia no Mundial.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

No entanto, após as recentes especulações, ele e sua equipe de representantes avaliam os próximos passos. No mais, um futuro no São Paulo não deve ser o caminho - pelo menos até o momento.

➡️Lautaro Díaz no São Paulo? O que se sabe sobre interesse em jogador do Cruzeiro

Marcos Leonardo tem vínculo com o Al Hilal até junho de 2029. Desde que chegou ao clube saudita, são 49 partidas, com 29 gols marcados e três assistências.

Marcos Leonardo em ação em Al-Hilal x Pachuca (Foto: Federico PARRA / AFP)
Marcos Leonardo somou bons números no Al-Hilal até agora (Foto: Federico PARRA / AFP)

Entenda como são os moldes do São Paulo para contratação

O time vive uma situação financeira delicada e entende que só seria possível contratar via empréstimo ou caso encontrasse alguém livre no mercado - e que tivesse uma folha salarial condizente com a realidade financeira. Moldes como Dinenno e Marcos Antônio são vistos como os principais exemplos.

Veja alguns comentários da torcida do São Paulo sobre Marcos Leonardo

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias