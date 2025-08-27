Marcos Leonardo no São Paulo é possível? O que se sabe sobre o interesse

Marcos Leonardo virou pauta entre a torcida do São Paulo nas redes sociais. Com a lesão de André Silva e a possibilidade do artilheiro passar por cirurgia, o Tricolor volta a olhar para o mercado e corre contra o tempo para trazer alguém que consiga cumprir esta função de centroavante.

A torcida reagiu. Nas redes sociais, começaram a pedir por Marcos Leonardo, revelado no Santos e hoje no Al-Hilal. Nas redes pessoais do jogador, os comentários foram tomados pela torcida tricolor.

O Lance! apurou qual a situação e se, de fato, existiria alguma possibilidade de Marcos Leonardo assinar com o São Paulo nesta temporada. De acordo com a informação antecipada pelo "ge" e confirmada pela reportagem, é um mundo extremamente distante.

O salário de Marcos Leonardo é visto como muito alto para o que o São Paulo conseguiria pagar. Além disso, o tempo é curto. O Tricolor teria somente até dia 2 de setembro, quando fecha a janela, para viabilizar um possível negócio.

O Lance! também apurou como está a condição de Marcos Leonardo no Al-Hilal também. A princípio, o jogador não planejava deixar o clube, respaldado pela boa temporada que realizou, coroada com a artilharia no Mundial.

No entanto, após as recentes especulações, ele e sua equipe de representantes avaliam os próximos passos. No mais, um futuro no São Paulo não deve ser o caminho - pelo menos até o momento.

Marcos Leonardo tem vínculo com o Al Hilal até junho de 2029. Desde que chegou ao clube saudita, são 49 partidas, com 29 gols marcados e três assistências.

Marcos Leonardo somou bons números no Al-Hilal até agora (Foto: Federico PARRA / AFP)

Entenda como são os moldes do São Paulo para contratação

O time vive uma situação financeira delicada e entende que só seria possível contratar via empréstimo ou caso encontrasse alguém livre no mercado - e que tivesse uma folha salarial condizente com a realidade financeira. Moldes como Dinenno e Marcos Antônio são vistos como os principais exemplos.

Veja alguns comentários da torcida do São Paulo sobre Marcos Leonardo

Marcos Leonardo, ouve o coração pai. São 4 meses no máximo, é entrar pra história no clube do coração. É a chance q o Marcos Leonardo criança queria. Esse time é o que mais trata bem os ídolos na história, entra pra essa prateleira. — Biel 🇾🇪 (@bielmarcomini) August 27, 2025

são paulino entra muito na mente das pessoas, eu acho que se a gente se juntar mais um pouquinho vai dar certo do Marcos Leonardo jogar no São Paulo. — bianca 🇾🇪 (@biimayumi) August 27, 2025