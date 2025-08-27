menu hamburguer
Balanço médico: dupla do São Paulo avança na recuperação e André Silva preocupa

Tricolor teve algumas atualizações no departamento médico nos últimos dias

imagem cameraAndré Silva ainda preocupa no São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 27/08/2025
12:12
  • Matéria
  • Mais Notícias

O zagueiro Arboleda e o lateral-esquerdo Wendell, que sofreram lesões musculares recentemente, avançaram em suas recuperações e começaram seus processos de transição no São Paulo com a preparação física. Agora, a dupla está mais próxima do retorno aos treinos com o restante do grupo.

Arboleda se lesionou no começo de agosto. Jogador mais antigo do elenco atual e titular absoluto na zaga, o equatoriano sofreu uma lesão no músculo reto femoral da perna esquerda. Sem o jogador, Sabino se tornou a reposição imediata. Pensando em ter mais uma opção para o setor defensivo, recentemente, o São Paulo anunciou a contratação de Rafael Tolói também.

No caso de Wendell, o lateral-direito sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda após ter deixado o jogo contra o Athletico, pela Copa do Brasil, ainda nos primeiros minutos de jogo. Embora o São Paulo não crave prazos de retornos, lesões como essas costumam demorar algumas semanas para recuperação.

O zagueiro Arboleda, do São Paulo, em jogo contra o Grêmio (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
O zagueiro Arboleda, do São Paulo, sofreu lesão muscular (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo ainda se preocupa com André Silva

Mesmo que as recuperações de duas peças importantes estejam caminhando, o São Paulo tem uma grande preocupação: o artilheiro André Silva.

O jogador tem passado por exames, que já alegaram uma lesão ligamentar no joelho. A reportagem apurou que agora o debate é quanto a necessidade ou não de cirurgia, que está com uma resposta que tende mais para o "sim". Se for necessário, André Silva deve perder o restante da temporada.

Sem Ryan Francisco e Calleri, que romperam o LCA, o Tricolor deve buscar no mercado mais uma opção para o setor.

