Saiba por que o São Paulo travou as conversas sobre o fundo de Cotia

O São Paulo pausou as conversas sobre a criação do FIP de Cotia, que consistia em um fundo de investimentos voltado para as categorias de base do clube. A informação foi antecipada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

Após passar pelo Conselho Administrativo, o FIP de Cotia seria votado pelo Conselho Deliberativo. A reportagem apurou que as conversas estão pausadas e sem data para voltar. Como não existe um prazo, não existiria pressa para que as discussões retornassem, segundo confirmado pelo L!.

O Tricolor estaria trabalhando com outras prioridades também. Como é um assunto complexo, a ideia seria voltar as forças primeiramente para o final da temporada 2025 e no planejamento do time para 2026. Vale destacar que ano que vem também será ano eleitoral no clube.

Cotia estaria no alvo das discussões para criação de fundo (Foto: Divulgação/São Paulo FC)

Internamente, FIP de Cotia divide opiniões

De forma resumida, o FIP de Cotia seria um projeto montado junto a gestora Galapagos Capital, estruturou uma iniciativa voltada à modernização e ao fortalecimento de sua base. O plano, que ainda precisa do aval do Conselho Deliberativo, pretende levantar ao menos R$ 250 milhões, sendo cerca de R$ 200 milhões destinados a obras e melhorias no centro de formação e outros R$ 50 milhões reservados para aliviar parte das dívidas do clube.

Porém, o projeto divide opiniões entre conselheiros e membros da diretoria, que não concordariam com a administração deste fundo. Inclusive, o diretor de futebol Carlos Belmonte.

Como dito, as discussões devem ser repassadas para o próximo ano, ainda sem data ou previsão de nada.