São Paulo pediu Vila Belmiro após torcida planejar protesto no Morumbis

O São Paulo emitiu um ofício nesta terça-feira (25) para a CBF pedindo, mais uma vez, a mudança do mando de campo do jogo que acontece contra o Internacional, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, ao que tudo indica, a torcida do Tricolor estaria organizando um protesto no Morumbis antes desta partida. A notícia sobre o possível protesto veio à tona nesta semana.

continua após a publicidade

Marcado para o dia 3 de dezembro, o confronto inicialmente já seria disputado na Vila Belmiro. Porém, a diretoria havia solicitado a transferência do mando para o Morumbis. Agora, o clube recuou. O argumento é que o gramado do estádio tricolor não estará em condições adequadas para receber a partida, que será a última do São Paulo como mandante na temporada.

A Independente, maior torcida organizada do São Paulo, estaria planejando um protesto contra membros da diretoria para esta rodada. E a mudança para o Morumbis, que havia sido acertada há uma semana, levava em conta que o gramado do estádio estaria apto para receber o confronto, mesmo que não nas mais perfeitas condições.

continua após a publicidade

No final de setembro, a diretoria foi alvo de protestos na porta do Morumbis, antes do confronto contra o Ceará. O protesto teve como principal razão a eliminação para a LDU, do Equador, mas também foi mencionada a insatisfação com a venda de jogadores formados nas categorias de base do clube. Além de faixas, caixões com imagens dos dirigentes foram postos na frente do estádio.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Diretoria foi alvo de protestos no final de setembro (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

O São Paulo vem mandando suas partidas na Vila Belmiro nesta reta final de Brasileirão por causa da sequência de shows no Morumbis. Linkin Park e Dua Lipa se apresentaram recentemente no estádio, que receberá a banda Oasis neste fim de semana.

continua após a publicidade

No final de semana, contra o Juventude na Vila Belmiro, membros da diretoria do São Paulo também foram alvos de protestos nas arquibancadas do estádio.

São Paulo voltará ao Morumbis em 2026

Com o ofício enviado, a mudança ainda depende de aprovação da CBF. Caso seja confirmada, o São Paulo só voltará a atuar no Morumbis em 2026. Assim, a despedida do time no estádio ocorreu no dia 25 de outubro, na vitória sobre o Bahia.