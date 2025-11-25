São Paulo envia ofício e pede para mandar jogo contra o Internacional para a Vila Belmiro

O São Paulo voltou atrás e enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol nesta segunda-feira pedindo que o jogo contra o Internacional, válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, seja novamente realizado na Vila Belmiro. A informação foi antecipada pelo jornalista André Hernán e confirmada pelo Lance!.

Marcado para o dia 3 de dezembro, o confronto inicialmente já seria disputado na Vila Belmiro. Porém, a diretoria havia solicitado a transferência do mando para o Morumbis. Agora, o clube recuou. O argumento é que o gramado do estádio tricolor não estará em condições adequadas para receber a partida, que será a última do São Paulo como mandante na temporada.

Vila Belmiro pode receber mais um jogo do Santos no ano

O São Paulo vem mandando suas partidas na Vila Belmiro nesta reta final de Brasileirão por causa da sequência de shows no Morumbis. Linkin Park e Dua Lipa se apresentaram recentemente no estádio, que receberá a banda Oasis neste fim de semana. Mesmo sem evento marcado para a data do jogo contra o Internacional, já havia o entendimento de que o gramado precisaria passar por manutenção.

Com o ofício enviado, a mudança ainda depende de aprovação da CBF. Caso seja confirmada, o São Paulo só voltará a atuar no Morumbis em 2026. Assim, a despedida do time no estádio ocorreu no dia 25 de outubro, na vitória sobre o Bahia.

Organizada planejava protesto

A Independente, maior torcida organizada do São Paulo, estaria planejando um protesto contra membros da diretoria para esta rodada - que até então estaria marcada no Morumbis.