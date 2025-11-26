São Paulo começa a trocar gramado do estádio do Morumbis após sequência de shows

O São Paulo iniciou o processo de troca do gramado do estádio do Morumbis após a sequência de shows que recebeu no último mês. A troca e manutenção do gramado será custeada pela Live Nation - empresa responsável pelos shows que o estádio recebeu.

O gramado está sendo retirado para a instalação de um novo. Porém, o Tricolor deve voltar a jogar na sua casa somente em 2026. O São Paulo voltou atrás e enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol nesta terça-feira pedindo que o jogo contra o Internacional, válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, seja novamente realizado na Vila Belmiro. A informação foi confirmada pelo Lance!.

Marcado para o dia 3 de dezembro, o confronto inicialmente já seria disputado na Vila Belmiro. Porém, a diretoria havia solicitado a transferência do mando para o Morumbis. Agora, o clube recuou. O argumento é que o gramado do estádio tricolor não estará em condições adequadas para receber a partida, que será a última do São Paulo como mandante na temporada.

A Independente, maior torcida organizada do São Paulo, estaria planejando um protesto contra membros da diretoria para esta rodada - que até então estaria marcada no Morumbis.

O São Paulo vem mandando suas partidas na Vila Belmiro nesta reta final de Brasileirão por causa da sequência de shows no Morumbis. Linkin Park e Dua Lipa se apresentaram recentemente no estádio, que receberá a banda Oasis neste fim de semana. Mesmo sem evento marcado para a data do jogo contra o Internacional, já havia o entendimento de que o gramado precisaria passar por manutenção.

