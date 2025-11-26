menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Conselho do São Paulo aprova empréstimo milionário com banco

Tricolor vive situação financeira delicada

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 26/11/2025
13:34
São Paulo Morumbis
imagem cameraTricolor aprovou empréstimo no Conselho com banco (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou um empréstimo de R$ 25 milhões com o Banco Daycoval S/A. A votação aconteceu no começo desta semana.

continua após a publicidade

Ao todo, foram 142 votos a favor. Além destes, existiram 46 votos contrários e 16 abstenções. Desta forma, a taxa de aprovação gira em torno dos 70%, aproximadamente. Este é o segundo empréstimo com o Banco Daycoval neste ano. Na metade de 2025, o Tricolor também aprovou um valor de R$ 50 milhões.

Esse novo empréstimo já estava previsto para entrar nos cofres do clube desde agosto, pois havia sido incluído no orçamento aprovado no fim do ano passado. A votação pelo Conselho Deliberativo funcionaria mais como uma questão protocolar.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

São Paulo x Palmeiras, Morumbis (Foto: Iza Giannola/Lance!)
São Paulo aprovou novo empréstimo no conselho (Foto: Iza Giannola/Lance!)

FIDC influencia nestes empréstimos?

Em outubro de 2024, o São Paulo aprovou esta semana a criação de um fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) para levantar R$ 240 milhões, com o objetivo de reestruturar suas dívidas com instituições financeiras. O clube firmou parceria com as gestoras Galapagos e Outfield para conduzir a operação, que tem como meta reduzir o custo financeiro e estender os prazos de pagamento.

➡️Calleri pode retornar nesta temporada? Entenda a situação do argentino no São Paulo

Mesmo assim, o São Paulo ainda tem margem para recorrer a novos financiamentos em situações pontuais.

Além dos R$ 75 milhões já solicitados, o clube ainda dispõe da opção de buscar mais R$ 105 milhões até o encerramento do ano, se considerar necessária.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias