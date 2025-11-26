Conselho do São Paulo aprova empréstimo milionário com banco

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou um empréstimo de R$ 25 milhões com o Banco Daycoval S/A. A votação aconteceu no começo desta semana.

Ao todo, foram 142 votos a favor. Além destes, existiram 46 votos contrários e 16 abstenções. Desta forma, a taxa de aprovação gira em torno dos 70%, aproximadamente. Este é o segundo empréstimo com o Banco Daycoval neste ano. Na metade de 2025, o Tricolor também aprovou um valor de R$ 50 milhões.

Esse novo empréstimo já estava previsto para entrar nos cofres do clube desde agosto, pois havia sido incluído no orçamento aprovado no fim do ano passado. A votação pelo Conselho Deliberativo funcionaria mais como uma questão protocolar.

São Paulo aprovou novo empréstimo no conselho (Foto: Iza Giannola/Lance!)

FIDC influencia nestes empréstimos?

Em outubro de 2024, o São Paulo aprovou esta semana a criação de um fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC) para levantar R$ 240 milhões, com o objetivo de reestruturar suas dívidas com instituições financeiras. O clube firmou parceria com as gestoras Galapagos e Outfield para conduzir a operação, que tem como meta reduzir o custo financeiro e estender os prazos de pagamento.

Mesmo assim, o São Paulo ainda tem margem para recorrer a novos financiamentos em situações pontuais.

Além dos R$ 75 milhões já solicitados, o clube ainda dispõe da opção de buscar mais R$ 105 milhões até o encerramento do ano, se considerar necessária.