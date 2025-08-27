São Paulo eterniza Juan Izquierdo em camisa e terá renda revertida aos familiares

O São Paulo lançou uma camisa especial em homenagem a Juan Izquierdo, que faleceu há exato um ano. O jogador, que defendia o Nacional, jogava no Morumbis quando perdeu o equilíbrio e caiu desacordado no gramado. Imediatamente, o atendimento médico foi chamado, e o jogador deixou o gramado de ambulância, rumo ao hospital.

Lá, o zagueiro deu entrada com parada cardíaca e precisou ser reanimado pela equipe médica com uso de desfibrilador. O atleta ficou internado no hospital Albert Einstein, mas infelizmente não resistiu. Como uma forma de homanegear o atleta, o São Paulo lançou uma camisa especial.

Em parceria com a New Balance, Calleri quem estampou o vídeo da campanha. A camisa azul, que carrega o número e o nome de Izquierdo, será vendida na loja SAO Store Morumbis. O detalhe, por sua vez, é quanto a destinação da verba.

Todo o valor de royalties do clube, que será adquirido pela venda da camisa, será revertido aos familiares de Izquierdo.

Veja o conteúdo divulgado pelo São Paulo

“Ele vestia outra camisa, caiu em nosso chão, cercado pelo nosso povo. Ali, tornou-se parte da nossa história.”



Juan Izquierdo, que nos deixava há exatamente um ano, será sempre lembrado pela torcida tricolor. Essa camisa homenageia e eterniza o nosso respeito e carinho à…

Quem foi Juan Izquierdo

Juan Izquierdo nasceu em Montevidéu, capital do Uruguai, era casado e deixa dois filhos, sendo um deles nascido recentemente.

O zagueiro iniciou sua carreira no Cerro-URU, passou pelo Montevideo Wanderers antes de se transferir para o Atlético San Luis-MEX, único clube estrangeiro que defendeu. Na volta ao futebol uruguaio, retornou ao Wanderers, depois se transferiu para o Nacional, em 2022, foi para o Liverpool, em 2023, e por fim voltou ao Nacional em 2024. Nesta temporada, o jogador disputou 25 partidas.