São Paulo: Alisson avança e pode voltar antes do previsto

Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 17:13 • São Paulo (SP)

O volante Alisson, do São Paulo, iniciou nesta segunda-feira, 14, uma nova fase de recuperação após a cirurgia no tornozelo direito. O jogador, fora da equipe há três meses, passou a fazer a transição no gramado com bola, com a preparação física, e aumentou as chances de voltar a atuar ainda no Brasileirão.

Inicialmente, sua volta aos treinos com o grupo estava marcada apenas para a pré-temporada de 2025, mas a rápida evolução na recuperação abre a possibilidade de retorno antecipado. Alisson continua trabalhando em dois períodos com os fisioterapeutas do clube e só voltará a jogar quando estiver 100% apto.

Alisson, que havia atuado em 36 dos 39 jogos do time até sua contusão, era um dos jogadores mais regulares da temporada. A ausência do camisa 25 tem sido apontada como um dos principais fatores para a queda de desempenho do Tricolor no segundo semestre.

Depois de sua lesão, Luis Zubeldía firmou Luiz Gustavo e Bobadilla como volantes, mas o time perdeu força. Sem ele, o São Paulo conquistou apenas cinco vitórias em doze jogos no Brasileirão e foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores.

Desde a lesão, ocorrida em 17 de julho, o aproveitamento do time nas três competições é de 46,6%, com sete vitórias, sete empates e seis derrotas.

O São Paulo volta a campo contra o Vasco da Gama, quarta-feira, 16, às 21h45 (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.