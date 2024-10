Dupla do São Paulo tem metas iguais para bater recordes de gols

Lucas e Luciano pelo São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

A temporada de Lucas e Luciano no São Paulo, nesse momento, tem um ponto em comum. Os dois precisam de apenas seis gols para igualar as melhores temporadas deles com a camisa do Tricolor. Os jogadores ainda terão nove jogos.

Lucas Moura

Com 10 gols em 2024, Lucas Moura precisa de mais seis bolas na rede para igualar o feito da temporada 2012. Depois daquele ano, o atacante se transferiu para Europa para jogar no Paris Saint-Germain. O meia terminou aquele ano com 16 gols e 14 assistências em 60 jogos. Lucas ainda levantou a taça da Copa Sul-Americana. Este ano, Lucas tem na conta 10 gols e oito assistências.

Luciano

Luciano teve as melhores marcas em número de gols pelo São Paulo nos anos de 2020 e 2022, quando marcou 21 vezes, cada. Na atual temporada, o atacante fez 15 e já igualou o feito de 2023. Se marcar mais um, a temporada de 2024 será a terceira mais artilheira da carreira de Luciano.