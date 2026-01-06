Conselho Consultivo se reúne para tratar de processo de impeachment de Casares; veja bastidores

Nove membros do Conselho Consultivo do São Paulo se reuniram na tarde desta terça-feira (7) para debater e aconselhar o presidente Júlio Casares sobre o processo de impeachment em curso contra o dirigente. A reportagem do Lance! apurou os bastidores da reunião, que teve caráter exclusivamente consultivo e não possui poder decisório.

➡️ São Paulo tem reunião para discutir impeachment de Casares; aliados aconselham renúncia

Ao todo, o Conselho é composto por 12 integrantes. Não compareceram ao encontro Fernando Casal de Rey, em razão de uma viagem internacional, além de Milton José Neves e Paulo Planet, ambos por motivos de saúde.

Participaram da reunião Júlio Casares, Olten Ayres, Carlos Miguel Aidar, Marcelo Pupo, Ives Gandra, Leco, José Carlos Ferreira Alves, José Eduardo Mesquita Pimenta e Paulo Amaral Vasconcelos.

De acordo com o apurado, apenas José Carlos Ferreira Alves se manifestou favorável à abertura do processo de destituição. Os demais conselheiros presentes se posicionaram contra o impeachment. Apesar disso, o encontro não define o futuro de Casares no cargo.

O processo ainda será analisado pelo Conselho Deliberativo do clube, em votação prevista para acontecer até o dia 23 de janeiro. Para que o impeachment avance às próximas etapas, são necessários ao menos 171 votos favoráveis entre os conselheiros.

Nos bastidores, também circulou a hipótese de uma eventual renúncia do presidente. O tema ganhou força após a divulgação, na manhã desta terça-feira, de notícias envolvendo depósitos no valor de R$ 1,5 milhão na conta de Júlio Casares, o que intensificou a pressão sobre o dirigente. O cenário se soma a outros episódios recentes que vêm desgastando a atual gestão, como o caso do esquema de Camaró, que envolve Mara Casares, ex-esposa do presidente, e Douglas, ex-diretora da base de Cotia, além de outras polêmicas que acompanham o clube nos últimos meses.

Ainda assim, a reportagem apurou que não houve qualquer pressão interna por renúncia durante a reunião. Pelo contrário: até o momento, Júlio Casares segue mantido no cargo de presidente do São Paulo, enquanto o processo continua tramitando nos órgãos internos do clube.

Torcedores do São Paulo se manifestaram

Durante a reunião, três torcedores compareceram de forma pacífica ao local, sem qualquer tipo de manifestação. Já por volta das 18h30, integrantes de uma torcida organizada do São Paulo se posicionaram em frente ao prédio localizado na Alameda Jaú, na região central da capital paulista.

No local, os torcedores exibiram uma faixa com os dizeres "GESTÃO CRIMINOSA" e entoaram gritos de "Fora, Casares", em tom de protesto contra a atual administração do clube.

Nota oficial do Conselho

O Conselho Consultivo do SPFC, após examinar o pedido de "impeachment" do Presidente do Clube encaminhado pelo Conselho Deliberativo e subscrito por 57 conselheiros e duas notícias do UOL, após a oitiva do Presidente Júlio Casares, por maioria de votos decidiu que:

1 – As acusações carecem de provas materiais, especificamente contra o Presidente, que alegou inocência.

2 – O Secretário Geral do Conselho, em seu livro "O impeachment na Constituição de 1988" – Edição Cejup – Belém do Pará – 1992¹, mostrou através do uso deste Instituto no Brasil e no exterior, que a decisão do Colegiado (parlamento), quando o utiliza, tem uma base jurídica inicial, mas sua decisão final é política, ou seja, se tem a pessoa acusada condições ou não de continuar dirigindo o País, a unidade federativa provincial ou municipal sob sua condução.

3 – Não obstante a gravidade do momento, diante da inexistência de prova material ou de comportamento que já não tenha sido, habitualmente, utilizado na direção do Clube, entende que, do ponto de vista estritamente jurídico, não há elementos de prova material para justificar um parecer favorável ao impeachment presidencial.