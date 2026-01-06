São Paulo tem reunião para discutir impeachment de Casares; aliados aconselham renúncia

Aliados do presidente Julio Casares aconselharam o dirigente a renunciar ao cargo após os recentes escândalos envolvendo seu mandato no São Paulo, que termina no fim deste ano.

continua após a publicidade

O Lance! apurou que esse movimento entre apoiadores ocorre desde o final do ano passado, mas ganhou força nos últimos dias. Apesar disso, até o momento, não há qualquer sinalização por parte do dirigente de que a renúncia esteja em seu horizonte.

Nesta terça-feira (6), às 16h (de Brasília), está marcada uma reunião do Conselho Consultivo, antecipada em relação à data inicialmente prevista para a próxima semana.

continua após a publicidade

Pertencem ao Conselho Consultivo ex-presidentes, dirigentes e conselheiros influentes. São eles: Carlos Augusto de Barros e Silva, Carlos Miguel Castex Aidar, Fernando José P. Casal de Rey, Ives Gandra da Silva Martins, José Carlos Ferreira Alves, José Eduardo Mesquita Pimenta, Julio Cesar Casares, Marcelo Abranches Pupo Barboza, Milton José Neves, Olten Ayres de Abreu Junior, Paulo Amaral Vasconcelos e Paulo Planet Buarque.

No encontro, será discutido o processo que pode levar à votação do pedido de impeachment do presidente, protocolado por membros do Conselho Deliberativo. No pleito que deu origem ao requerimento, um ponto chamou atenção: da lista, 44 foram da chapa "Salve o Tricolor Paulista", da oposição. Só que outras 13 pertenceram ao grupo "Situação".

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A reunião desta terça-feira (6) não se trata de uma votação, mas de um encontro dos membros para opinar sobre o processo. Mais tarde, segundo confirmou a reportagem, o Conselho Deliberativo é obrigado a se reunir para votar. O processo dá andamento caso alcance dois terços dos votos dos conselheiros. Essas votações que dizem respeito a "punições" são secretas.

(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Polícia investiga movimentações milionárias ligadas a Casares, presidente do São Paulo



O presidente Julio Casares teria recebido cerca de R$ 1,5 milhão em depósitos em dinheiro em sua conta corrente entre janeiro de 2023 e maio de 2025. As movimentações do presidente do São Paulo estão sendo investigadas pela Polícia Civil, segundo informação antecipada pelo UOL e confirmada pelo Lance!. O assunto veio à tona nesta terça-feira, dia 6 de janeiro.

➡️Polícia investiga movimentações milionárias ligadas a Casares, presidente do São Paulo

O tema ganhou força desde a noite de segunda-feira (5), conforme apurado pela reportagem. Os dados constam em relatórios de análise financeira do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) - órgão do Governo Federal. O que chamou a atenção, no entanto, foi a forma como esses valores foram depositados.

Os rendimentos de Casares referentes ao salário pago pelo São Paulo representariam apenas 19,3% de toda a movimentação identificada na conta, o equivalente a R$ 617 mil. O restante diz respeito a depósitos em dinheiro realizados de maneira fracionada e em valores menores.

Segundo o Coaf, esse tipo de operação é classificado como "smurfing", prática utilizada para tentar burlar os mecanismos de monitoramento financeiro. Há registros de até 12 depósitos feitos em um único dia, além de operações no valor de R$ 49 mil, justamente abaixo do limite de R$ 50 mil que gera comunicação automática ao órgão de controle.

Esse cenário levanta a suspeita de um possível desvio de dinheiro segundo a polícia civil. A investigação segue em andamento na Justiça. O Lance! confirmou que os dados e valores citados na reportagem do UOL também constam nos autos da apuração.