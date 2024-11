Sorteio Paulistão 2025







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 03:00 • São Paulo

Os adversários do São Paulo na fase de grupos do Campeonato Paulista foram definidos na noite desta terça-feira (12). O Tricolor caiu no Grupo C, ao lado de Novorizontino, Água Santa e Noroeste. Pelo regulamento, esses três times não enfrentam o São Paulo na primeira fase, apenas a partir das quartas de final.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A competição tem sua estreia marcada para o dia 15 de janeiro e final prevista para 23 de março. No total, serão 16 datas para abrigar os jogos da competição, sendo 12 deles destinados à fase de grupos, uma para as quartas de final, uma para a semifinal e duas para os jogos de ida e volta da final estadual.

Os campeonatos estaduais começarão mais cedo na temporada 2025. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu alteração para o calendário do próximo ano por conta da disputa do novo Mundial de Clubes da Fifa.

Sorteio do Paulistão 2025 aconteceu na noite desta terça-feira (12). (Foto: Sorteio Paulistão 2025)

Regulamento

O formato de disputa do Paulistão segue o mesmo dos últimos anos. São quatro grupos com quatro equipes cada. Os times disputam 12 rodadas contra os adversários das outras chaves, e ao final da primeira fase, acontece começam os jogos eliminatórios.

Os dois primeiros de cada grupo se enfrentas nas quartas de final. Na semifinal, os confrontos serão designados através da classificação dos times na tabela geral do Paulistão. O mais bem colocado enfrenta o pior, e o segundo melhor encara o terceiro que mais pontuou em todos os jogos da competição.

➡️ Paulistão 2025: veja grupos, datas e formato da disputa

➡️ Dirigentes de clubes paulistas criticam novo calendário da CBF

Nas quartas e semifinal, as decisões serão em jogos únicos com mando do time com melhor campanha. A decisão é realizada em duas partidas, com mando para cada finalista. Em caso de empate, todos os confrontos eliminatórios serão decididos nas penalidades.

São Paulo busca protagonismo

O último título estadual do Tricolor aconteceu em 2021, sob o comando de Hernán Crespo, e colocou fim a um jejum de nove anos sem título. Com uma campanha crescente nesta reta final de Brasileirão, que tem como foco a classificação para a Libertadores dentro do G4, a equipe quer voltar a ser protagonista no cenário estadual.

Nos últimos três anos, o São Paulo amargou um vice-campeonato contra o Palmeiras, em 2022, uma eliminação nos pênaltis nas quartas de final para o Água Santa em 2023 e, na última edição do estadual, caiu mais uma vez nas penalidades nas quartas, dessa vez para o Novorizontino.

Veja os adversários do São Paulo

A ordem dos confrontos ainda não foi definida, mas esses são os adversários do Tricolor na fase inicial do Paulistão e seus respectivos grupos.

GRUPO A

Botafogo-SP

Mirassol

Inter de Limeira

Corinthians

GRUPO B

Guarani

Portuguesa

Red Bull Bragantino

Santos

GRUPO D