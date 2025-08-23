São Paulo fica próximo de receber valor milionário com Galoppo emprestado ao River

O São Paulo está próximo de lucrar um valor considerável com Giuliano Galoppo, atualmente emprestado ao River Plate. No contrato firmado entre os clubes, existe uma cláusula que obriga a equipe argentina a comprar o meia caso ele atue por, pelo menos, 45 minutos em metade dos jogos da temporada.

Até agora, Galoppo entrou em campo em 21 partidas. Se alcançar mais quatro compromissos, a cláusula será automaticamente acionada, garantindo ao Tricolor cerca de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 21,6 milhões na cotação atual).

Aos 25 anos, o argentino já havia defendido o River Plate no início da carreira e agora vive uma nova fase no clube. Ele assinou contrato de empréstimo até 31 de dezembro e, além do Campeonato Argentino, disputa as quartas de final da Copa Libertadores. O cenário reforça as chances de uma compra em definitivo.

No Morumbi, a situação é acompanhada com atenção. Galoppo deixou o São Paulo em baixa, mas ganhou espaço no River e pode representar alívio financeiro importante.

O Tricolor fechou a última temporada com uma dívida de R$ 968,2 milhões e déficit de R$ 287,6 milhões, registrando aumento de R$ 301,5 milhões em relação ao balanço de 2023. Nesse contexto, qualquer negociação que resulte em receita é vista como estratégica para amenizar o impacto das finanças.

Giuliano Galoppo está emprestado ao River (Foto: Divulgação)

Giuliano Galoppo no São Paulo

O meio-campista chegou ao Tricolor em 2022 após se destacar pelo Banfield (ARG). Pelo time são-paulino, no total, o atleta disputou 60 partidas, marcou dez gols e deu quatro assistências. No São Paulo, Galoppo foi campeão da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024.