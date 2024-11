Dirigentes de clubes paulistas criticam novo calendário da CBF

(Foto: Divulgação/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 23:14 • São Paulo (SP)

Dirigentes de clubes paulistas criticaram o calendário do futebol brasileiro para 2025. No sorteio do Paulistão-2025, nesta terça-feira, 12, o presidente do São Paulo, Julio Casares, disse que o calendário poderia ter sido discutido antes.

— Tem uma desconexão da CBF com os clubes — afirmou Casares, na zona mista de entrevistas.

O São Paulo será diretamente impactado pela mudança. O Tricolor vai participar da FC Series, nos Estados Unidos. O time deve disputar duas partidas no torneio amistoso: a primeira, contra o Cruzeiro, em Orlando, no dia 15; a segunda, ainda sem rival definido, no dia 19, no Chase Stadium, em Miami.

O presidente do Corinthians foi além. Augusto Melo se disse surpreendido pelo anúncio do calendário da CBF.

— A Federação Paulista sempre nos dá voz, e é por isso que o Campeonato Paulista tem que ser exemplo a nível nacional, para que a gente possa ter um Campeonato Brasileiro também nessas condições e não aconteça isso que vem acontecendo — acrescentou o presidente do Corinthians, Augusto Melo.

O sorteio do Campeonato Paulista 2025. (Foto: Rafaela Cardoso/Lance!)

O diretor-executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, mostrou resignação.

— Não adianta lamentar. Tem que se adaptar ao calendário - resumiu.

As datas finais de disputa dos campeonatos estaduais estão previstas para 16 e 26 de março. Entre os duelos decisivos, a Seleção Brasileira enfrentará Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

No evento que decidiu os grupos do Paulistão para o próximo ano, o mandatário da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, discordou das mudanças.

— É óbvio que começar 15 de janeiro não é o ideal. É óbvio que teremos o sacrifício de atletas, de comissões técnicas. É óbvio que o calendário saindo em novembro terá que haver improviso dos clubes. Tudo isso a gente reconhece, a gente tem um lema em São Paulo. Essa é a situação, vamos fazer desses ovos quebrados o melhor omelete possível — afirmou o presidente da FPF.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou oficialmente, nesta terça-feira (12), o calendário para 2025. Como previsto desde a última sexta-feira, o Brasileirão começará em 29 de março e se encerrará em 21 de dezembro, oferecendo um período mais longo em comparação aos anos anteriores. Já os campeonatos estaduais terão início na segunda semana de janeiro, mantendo o número de 16 datas.

— Nós vamos entregar um grande Paulistão de novo, porque essas são as datas que a gente tem. Se a gente passar a reclamar, lamentar, a gente perde tempo em produzir, em criar, e fazer mais e fazer melhor. É isso o lema dos clubes, é isso que a gente tem, vamos fazer e vamos fazer o melhor — completou Carneiro Bastos.



As mudanças no calendário foram estipuladas considerando o tempo de paralisação para o novo Mundial de Clubes da Fifa, entre 15 de junho e 13 de julho. O megaevento contará com quatro representantes brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e o vencedor da Libertadores 2024 (Botafogo ou Atlético-MG) Além disso, a CBF prevê pausas nas Datas Fifa ao longo do próximo ano.