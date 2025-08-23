Ingressos de São Paulo x Atlético-MG estão à venda: veja preços e onde comprar

O São Paulo volta a jogar em casa, no estádio do Morumbis, neste domingo, dia 24 de agosto. A bola rola às 20h30 (de Brasília) pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. As vendas acontecem somente online, por meio do site SPFC Ticket.

continua após a publicidade

Vale destacar que a biometria se tornou obrigatória no estádio do Morumbis. Quem ainda não tem o cadastro, deve fazer para acessar o estádio. Quem fez nos outros jogos, não precisa mais.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Veja os valores dos ingressos para São Paulo x Atlético-MG

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) > R$ 50 / R$ 25 ½ entrada

Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 80 / R$ 40 ½

Arquibancada Leste Lacta> R$ 100 / R$ 50 ½

Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 100 / R$ 50 ½

continua após a publicidade

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Norte Oreo > R$ 80 / R$ 40 ½

Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 150 / R$ 75 ½

Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 200 / R$ 100 ½

Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 200 / R$ 100 ½

CADEIRAS TÉRREAS

Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 150 / R$ 75 ½

Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 150 / R$ 75 ½

CAMAROTES

A compra deve ser feita direto com os camarotes

CAMAROTE DOS ÍDOLOS

Os ingressos para o Camarote dos Ídolos serão vendidos diretamente na plataforma do Camarote.

Prévia do jogo

O São Paulo atravessa um momento de sintonia com a torcida após garantir vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Além da boa fase continental, o Tricolor soma quatro jogos de invencibilidade. A promessa é de estádio lotado no próximo compromisso. No Brasileirão, a equipe ocupa a sétima posição, com 29 pontos conquistados.

continua após a publicidade

➡️São Paulo pode ter novidades contra o Atlético-MG pelo Brasileirão

O Atlético ocupa a 11ª colocação do Brasileirão, com 18 pontos. A equipe viveu um momento positivo na Copa Sul-Americana ao eliminar o Godoy Cruz e avançar de fase, mas no campeonato nacional a situação é mais delicada. Na última rodada, acabou derrotado por 3 a 1 pelo Grêmio.

São Paulo x Atlético-MG se enfrentam no Morumbis (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Como chegar ao Morumbis?

O Morumbi está situado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 1, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Veja as principais opções de transporte para chegar ao estádio:

Metrô

A estação mais próxima é a São Paulo-Morumbi (Linha 4-Amarela), localizada a aproximadamente 1,4 km do estádio, o que equivale a uma caminhada de 15 a 20 minutos. Essa é uma das formas mais práticas de chegar ao Morumbi.

Ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem a região, como as que passam pela Avenida Giovanni Gronchi e pela Avenida Jorge João Saad, com paradas próximas ao estádio.

Carro

Para quem vai de carro, o estádio oferece poucas opções de estacionamento ao redor, então recomenda-se chegar cedo. Estacionamentos privados na Avenida Jorge João Saad e na Avenida Giovanni Gronchi são boas alternativas.

