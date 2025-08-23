menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Ingressos de São Paulo x Atlético-MG estão à venda: veja preços e onde comprar

Tricolor vive lua de mel com a torcida

imagem cameraSão Paulo joga novamente no Morumbis (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 23/08/2025
12:26
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo volta a jogar em casa, no estádio do Morumbis, neste domingo, dia 24 de agosto. A bola rola às 20h30 (de Brasília) pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. As vendas acontecem somente online, por meio do site SPFC Ticket.

Vale destacar que a biometria se tornou obrigatória no estádio do Morumbis. Quem ainda não tem o cadastro, deve fazer para acessar o estádio. Quem fez nos outros jogos, não precisa mais.

Veja os valores dos ingressos para São Paulo x Atlético-MG

ARQUIBANCADAS
Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) > R$ 50 / R$ 25 ½ entrada
Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 80 / R$ 40 ½
Arquibancada Leste Lacta> R$ 100 / R$ 50 ½
Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 100 / R$ 50 ½ 

CADEIRAS SUPERIORES
Cadeira Superior Norte Oreo > R$ 80 / R$ 40 ½   
Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 150 / R$ 75 ½  
Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 200 / R$ 100 ½
Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 200 / R$ 100 ½ 

CADEIRAS TÉRREAS
Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 150 / R$ 75 ½
Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 150 / R$ 75 ½

CAMAROTES
A compra deve ser feita direto com os camarotes 

CAMAROTE DOS ÍDOLOS
Os ingressos para o Camarote dos Ídolos serão vendidos diretamente na plataforma do Camarote.

Prévia do jogo

O São Paulo atravessa um momento de sintonia com a torcida após garantir vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Além da boa fase continental, o Tricolor soma quatro jogos de invencibilidade. A promessa é de estádio lotado no próximo compromisso. No Brasileirão, a equipe ocupa a sétima posição, com 29 pontos conquistados.

➡️São Paulo pode ter novidades contra o Atlético-MG pelo Brasileirão

O Atlético ocupa a 11ª colocação do Brasileirão, com 18 pontos. A equipe viveu um momento positivo na Copa Sul-Americana ao eliminar o Godoy Cruz e avançar de fase, mas no campeonato nacional a situação é mais delicada. Na última rodada, acabou derrotado por 3 a 1 pelo Grêmio.

São Paulo x Fortaleza no Morumbis
São Paulo x Atlético-MG se enfrentam no Morumbis (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Como chegar ao Morumbis?

O Morumbi está situado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 1, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Veja as principais opções de transporte para chegar ao estádio:

Metrô

A estação mais próxima é a São Paulo-Morumbi (Linha 4-Amarela), localizada a aproximadamente 1,4 km do estádio, o que equivale a uma caminhada de 15 a 20 minutos. Essa é uma das formas mais práticas de chegar ao Morumbi.

Ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem a região, como as que passam pela Avenida Giovanni Gronchi e pela Avenida Jorge João Saad, com paradas próximas ao estádio.

Carro

Para quem vai de carro, o estádio oferece poucas opções de estacionamento ao redor, então recomenda-se chegar cedo. Estacionamentos privados na Avenida Jorge João Saad e na Avenida Giovanni Gronchi são boas alternativas.

