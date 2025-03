Pênalti de Calleri em São Paulo x Sport vira piada na web: ‘Mandou na lua’

O São Paulo teve a chance de abrir o placar contra o Sport, neste sábado (29), mas Jonathan Calleri desperdiçou um pênalti. Luciano foi derrubado dentro da área, e o camisa 9 isolou a penalidade, que logo repercutiu nas redes sociais nesta primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O pênalti desperdiçado por Calleri aconteceu logo aos dois minutos de jogo. Nas redes sociais, o atacante logo se tornou o assunto mais comentado no "X". Torcedores do São Paulo ficaram revoltados com o jogador, enquanto outros internautas brincaram com o chute do centroavante.

Veja a repercussão nas redes sociais: