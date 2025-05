Com expulsão e brilho de estreante, São Paulo empata com o Libertad e avança na Libertadores

O São Paulo empatou por 1 a 1 com o Libertad, nesta quarta-feira (14), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com Alisson expulso ainda no primeiro tempo e o time paraguaio abrindo o placar, o Tricolor contou com o brilho de um estreante: Lucca, que fazia sua primeira partida como profissional, marcou o gol que evitou a derrota e garantiu o empate no MorumBIS.

Com o resultado, o São Paulo chega a 11 pontos e mantém a liderança do Grupo D. O Libertad aparece logo atrás, com 10. A equipe de Zubeldía garante, assim, a classificação antecipada para as oitavas de final da competição.

Como foi o jogo

O São Paulo começou dominando a partida. Nos primeiros 15 minutos, a maior parte das ações se concentrava na área do Libertad. Neste intervalo de tempo, Ferreirinha teve uma boa chance, mas parou na defesa do goleiro Moringo.

O clima esquentou minutos depois. Após cometer uma falta dura com um carrinho em cima de Marcelo Fernández, Alisson foi expulso. Aos 17 minutos, o juiz nem chegou a chamar o VAR. A decisão gerou uma forte reação na torcida presente - que se dividiu entre ofensas à arbitragem e gritar o nome do volante.

Alisson foi expulso aos 17 minutos do primeiro tempo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

A expulsão de Alisson mudou o ritmo da partida. Aos 27 minutos, o Libertad passou a levar mais perigo e quase abriu o placar. Sanabria venceu a marcação e finalizou com perigo, vendo a bola passar muito perto da trave.

O primeiro tempo terminou sem lances de destaque. A partida ficou truncada, com poucas oportunidades e nenhum susto significativo para os dois lados.

A volta do intervalo contou com uma postura diferente do São Paulo. Com três minutos, Ferreirinha chegou a assustar com uma jogada individual, mas a bola parou fora.

Por volta dos 20 minutos do segundo tempo, Zubeldía promoveu algumas substituições, como as entradas de Pablo Maia e Ferraresi. As mudanças deixaram a equipe mais recuada e foram motivadas, principalmente, pelo desgaste dos atletas.

Pouco tempo depois, o time viu uma baita chance ser desperdiçada por Alan Franco. Na sequência, o Libertad revidou, mas desta vez com sucesso. Aguilar aproveitou uma cobrança de falta e tocou direto para as redes, abrindo vantagem para o time paraguaio.

Na tentativa de, ao menos, empatar, o Tricolor apostou em contra-ataques. Apesar das investidas, o time falhou nas finalizações, desperdiçando as chances no último toque.

O São Paulo se salvou no final. Aos 44 minutos, o gol veio de Cotia. Lucca, que fazia sua estreia no profissional, foi o nome do gol que classificou o Tricolor para as oitavas de final da Libertadores.

Lucca fez sua estreia no profissional nesta quarta (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)



O que vem por aí

O São Paulo está classificado e ganha respiro na Libertadores e agora volta a olhar para o Campeonato Brasileiro. No sábado (17), enfrenta o Grêmio às 21h (de Brasília), no MorumBIS. Quanto ao Libertad, o time joga também no sábado, contra o Sportivo Trinidense, pelo Campeonato Paraguaio.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X LIBERTAD

5ª RODADA - COPA LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: MorumBIS, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Aguilar (0-1), Lucca (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Caballero, Sanabria (Libertad), Lucca (São Paulo)

🟥 Cartão vermelho: Alisson (São Paulo)

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Cédric (Luciano), Ruan Tressoldi (Arboleda), Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Oscar (Pablo Maia); Lucas Ferreira (Lucca) e Ferreirinha (Ferraresi); André Silva

LIBERTAD (Técnico: Sergio Aquino)

Morínigo, Iván Ramírez, Diego Viera, Gutiérrez, Fretes (Melgarejo), Campuzano, Caballero, Sanabria (Hugo Martinez), Marcelo Fernández, Roque Santa Cruz, Matías Espinoza

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Carlos Betancur

🚩 Assistentes: Jhon Galego e Cristian Aguirre

📺 VAR: Nicolas Gallo