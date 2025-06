O São Paulo não tem compromissos nesta quinta-feira, dia 19 de julho. O profissional está de recesso até o dia 26 de junho.

Agenda

O elenco do time masculino não trabalha nesta quinta-feira. O time está de recesso e tem previsão de retornar com as atividades no CT da Barra Funda somente no dia 26 de junho.

Time feminino

O time feminino do São Paulo se reapresenta após o jogo desta quarta-feira (16). Como jogou em São Paulo, não terá nenhuma viagem prevista.

Sub-20 retorna

O Sub-20 do São Paulo retorna para a capital paulista. O time encarou a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro em Curitiba, no Paraná. Agora, se reapresenta e volta a treinar em Cotia. Ryan Francisco, Maik, Henrique Carmo e Matheus Alves seguirá com a base, por enquanto.

Sub-20 volta para Cotia (Foto: Nilton Fukuda/Saopaulofc.net)

Na história

No dia 19 de junho de 1944, o São Paulo protagonizou uma das maiores goleadas da história do clássico San-São ao vencer o Santos por 9 a 1, em partida válida pelo Campeonato Paulista. O jogo aconteceu no estádio do Pacaembu e ficou marcado como um dos resultados mais expressivos do Tricolor diante ao Peixe.

