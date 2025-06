São Paulo anuncia retorno do técnico Hernán Crespo

O São Paulo anunciou o retorno de Hernán Crespo nesta quarta-feira (19). O treinador retorna e assume o lugar que antes pertencia a Luis Zubeldía.

Crespo surgiu como o principal plano do Tricolor após a saída do argentino. Agora, assina contrato com o clube do Morumbis até o final de 2026.

O São Paulo anunciou a demissão do técnico Luis Zubeldía nesta segunda-feira (16). O comunicado foi divulgado oficialmente pelo clube em suas redes sociais. Segundo a nota, a decisão foi em comum acordo.

O Tricolor tinha pressa em trazer um novo comandante e logo iniciou a procura no mercado. Crespo tem um apelo forte por ter sido essencial na conquista do Paulista de 2021, que rompeu um jejum de anos sem títulos do time, e por cumprir algumas exigências do clube. Entre elas, estar livre no mercado e com uma folha salarial condizente.

Na sua primeira passagem pelo São Paulo, que terminou em outubro de 2021, Crespo somou 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, o que representa um aproveitamento de 57,2%. O desempenho ofensivo mostrava consistência, com 88 gols marcados, com uma média de 1,6 por jogo. Na defesa, sofreu 49 gols, o que equivale a 0,9 por partida.

