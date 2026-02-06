Entenda como o São Paulo trabalha para recuperar Calleri após longo período lesionado

O atacante Calleri retornou aos gramados pelo São Paulo há cerca de 20 dias. Antes disso, foram nove meses em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo e, enfim, a torcida pode voltar a sonhar com um ataque um pouco mais efetivo, já que na temporada passada o setor foi um dos mais problemáticos em razão de lesões.

O camisa 9 de Hernán Crespo está totalmente liberado, tanto que tem sido relacionado e joga desde então. No entanto, o departamento médico tricolor se preocupa em dosar a carga de Calleri. Algumas partidas o jogador inicia entre os 11 titulares, enquanto em outras, fica no banco de reservas. Tudo isso faz parte de um planejamento para o argentino, como apurou o Lance!.

Autor do gol que garantiu o empate do São Paulo contra o Santos, por 1 a 1, pelo Brasileirão, na última quarta-feira (4), Calleri admitiu que está "feliz por voltar a marcar e por voltar a se sentir jogador". Além disso, admitiu que precisa evoluir fisicamente e não está 100%.

Internamente, o desgaste de Calleri - e de todo jogador - é avaliado periodicamente, até para não sofrer uma nova lesão e comprometer a integridade física do atleta. Como está retornando de um longo período de inatividade, em alguns momentos, a comissão tricolor identifica um desfaste maior no atleta, por isso, um revezamento entre titularidade e reserva.

Além dos treinamentos em grupo no dia a dia, o jogador também realiza trabalhos específicos na parte interna do CT. Apesar de ter atuado pouco nesta temporada, Calleri se mostra essencial para o time. Foram três gols até o momento e a esperança de ficar em seu melhor condicionamento físico o mais rápido possível.

Próximo jogo do São Paulo

Agora pelo Paulistão, o Tricolor se prepara para enfrentar o Primavera em duelo marcado para sábado (7), às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela penúltima rodada da primeira fase da competição. O São Paulo ocupa a 12ª posição na tabela de classificação, com sete pontos em seis jogos. Nesta sexta-feira (6), o Tricolor finalizará os ajustes antes de receber o time de Indaiatuba pelo Estadual.

