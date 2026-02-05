São Paulo aponta ações irregulares e rompe contrato com fornecedora do clube

O São Paulo anunciou através de uma nota oficial que rompeu unilateralmente o contrato com a empresa FGoal, responsável por prestar os serviços de alimentos e bebidas ao clube em dia de jogos. O comunicado apresentado na manhã desta quinta-feira (5) aponta ações irregulares por parte da empresa e que o Tricolor não tinha conhecimento do fato.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Segundo o São Paulo, a FGoal foi notificada da rescisão por justa causa que tem efeito em 30 dias a partir do envio da notificação. O clube também informou que a prestadora de serviços tem até 15 dias para responder o Tricolor e se manifestar sobre o caso.

O comunicado explica que o clube teve conhecimento a partir da análise de in formações disponibilizadas pela Zig Pay, empresa responsável pela operação dos sistemas das máquinas de pagamento utilizadas pelo São Paulo na comercialização de alimentos e bebidas nos dias das partidas no clube social do Tricolor.

continua após a publicidade

O São Paulo afirma que a FGoal realizou saques indevidos na plataforma das maquininhas no clube sem a autorização da equipe e do departamento financeiro são-paulino e que os valores não tinha ligação com o serviço prestado pela empresa, o que justificaria a notificação para a rescisão de contrato sob justa causa.

O contrato com a empresa foi firmado antes da própria gestão de Julio Casares, ex-presidente do clube, que a atual gestão de Harry Massis realizou uma revisão contratual de algumas parceiras do São Paulo, movimento que permitiu identificar a irregularidade apontada pelo Tricolor.

continua após a publicidade

Antônio Donizete Gonçalves, também chamado de Dedé, era o diretor social do São Paulo comandava o clube na época da celebração do contrato entre as partes. O nome de Dedé está sob investigação do Ministério Público e da Polícia Civil, que apuram possíveis casos de corrupção dentro do setor social do Tricolor.