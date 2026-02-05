Elenco retorna aos treinos, e São Paulo atualiza quadro de Luciano após atacante deixar clássico com dores

O São Paulo se reapresentou no SuperCT nesta quinta-feira (5) depois do empate com o Santos, por 1 a 1, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Brasileirão, na noite de quarta-feira (4). Agora, o time comandado por Hernán Crespo volta a chave para a disputa do Paulistão, competição do próximo final de semana.

O atacante Luciano, que deixou a partida contra o Peixe com dores na região posterior da coxa direita, foi avaliado pela manhã no REFFIS Plus e, com uma sobrecarga muscular na região, permaneceu na parte interna do CT para tratamento.

Como de costume nos dias seguintes aos jogos, os jogadores foram divididos em dois grupos na reapresentação: os titulares fizeram exercícios regenerativos na parte interna, enquanto o restante trabalhou com bola no gramado sob supervisão técnica.

As atividades de campo começaram com exercícios de fortalecimento muscular e o processo de aquecimento comandados pela preparação física. Na sequência, os jogadores aprimoraram os fundamentos com um treino técnico, que contou com cruzamentos e finalizações. Para fechar o treinamento, a comissão técnica também promoveu um enfrentamento entre equipes em espaço reduzido.

Próximo jogo do São Paulo

Agora pelo Paulistão, o Tricolor se prepara para enfrentar o Primavera em duelo marcado para sábado (7), às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela penúltima rodada da primeira fase da competição. O São Paulo ocupa a 12ª posição na tabela de classificação, com sete pontos em seis jogos. Nesta sexta-feira (6), o Tricolor finalizará os ajustes antes de receber o time de Indaiatuba pelo Estadual.

