São Paulo contrata consultoria e escritório de advocacia para conduzir investigação interna

O São Paulo anunciou a contratação da FTI Consulting e do escritório Machado Meyer Advogados para conduzir uma investigação independente sobre as recentes denúncias de quebra de integridade ligadas o clube. Em nota divulgada, o Tricolor afirma que a iniciativa reforça o compromisso com transparência, governança e aprimoramento dos controles internos.

De acordo com informações divulgadas pelo São Paulo, a FTI Consulting possui ampla experiência no apoio a organizações de grande porte em investigações corporativas, transformação de negócios e gestão de crises. A consultoria atua de forma integrada com assessores jurídicos e equipes internas, oferecendo análises independentes que subsidiam processos decisórios com maior fundamentação e clareza.

O Machado Meyer é um dos mais renomados escritórios de advocacia do Brasil, possuindo atuação reconhecida em diversas áreas do direito, incluindo a de Compliance e Investigações. O sócio especializado em investigações corporativas do Machado Meyer atuará no caso como membro do Comitê Independente de Investigação instituído para coordenar tecnicamente o trabalho investigativo da FTI.

Segundo Roberto Armelin, dretor de ESG, Riscos e Compliance do São Paulo, a escolha de FTI Consulting e Machado Meyer objetiva realizar as investigações necessárias para elucidar todos os fatos relacionados às denúncias de quebra de integridade com mais alto padrão de qualidade e independência não apenas nos procedimentos, como na apresentação do resultado final.

