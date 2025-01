Leila Pereira alfineta rivais e critica pré-temporada no exterior: ‘para dirigente passear’

Em busca do tricampeonato paulista em 2025, o Palmeiras já iniciou sua pré-temporada e retomou os treinamentos do elenco na última semana. Ao contrário de alguns clubes do futebol brasileiro, o Verdão está fazendo a preparação neste começo de ano na própria Academia e não viajou ao exterior. A escolha de alguns times em disputar torneios de pré-temporada fora do Brasil foi criticada por Leila Pereira.

A presidente do clube alviverde disparou contra a ideia de viajar para o exterior e alegou esse tipo de torneio desgasta os atletas e serve para visitar os parques da Disney, citando equipes que foram até a Flórida participar do FC Series.

Além do rival São Paulo, Cruzeiro, Flamengo e Atlético Mineiro viajaram para os Estados Unidos para participar da FC Series. O clube gringo convidado é o Orlando City, que recerá jogos em seu estádio. Os jogos acontecem entre os dias 15 e 25 de janeiro.

- Eu sou presidente há três anos e todos os anos nós fomos campeões paulistas. Agora, no meu segundo mandato, fizemos a pré-temporada aqui em São Paulo. Esse negócio de fazer pré-temporada no exterior é para dirigente querendo passear, porque não tem nenhum benefício para o atleta, não tem nenhum benefício financeiro para o clube, absolutamente nada. Isso é para dirigente passear e isso eu não admito aqui no Palmeiras. Eu nem estou convidada [para as competições] porque eles sabem disso - disparou.

Leila afirmou que os atletas não se beneficiam com as viagens para outro continente. A presidente palmeirense ainda citou o peso que o calendário brasileiro tem na logística dos clubes e, por isso, prefere não sair do Brasil.

- O pobre do atleta tem que viajar o ano inteiro com esse calendário insano. Aí na pré-temporada que ele pode ficar sossegado, na cidade dele com toda a estrutura do clube, decidem ir para a Disney - completou Leila.

A conversa com os jornalistas aconteceu durante o evento de apresentação da casa de apostas Sportingbet como nova patrocinadora máster do clube. Além de Leila, estiveram presentes a presidente Leila Pereira; Paulo Buosi, vice-presidente do clube; Maurício Galiotte, ex-presidente; assim como os jogadores Raphael Veiga, Weverton e Laís Estevam.

A estreia do patrocinador acontece nesta terça-feira (14), estreia do Palmeiras no {Campeonato Paulista} contra a Portuguesa. Clique aqui e confira todos os detalhes do novo patrocinador máster do Verdão.