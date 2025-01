Mercado da bola: saiba quantos reforços Zubeldía quer para o São Paulo

O São Paulo realizou apenas duas contratações no mercado da bola desta temporada até aqui. Mas uma delas, a do meia Oscar, foi uma das que teve maior impacto na atual janela de transferências. Mas o técnico Luís Zubeldía indicou que o Tricolor quer mais reforços.

— Estamos à procura de três ou quatro jogadores mais e todos estão trabalhando muito bem para podermos fechar — afirmou o treinador argentino em Orlando, nos Estados Unidos, cidade que vai receber o FC Series, torneio de pré-temporada que conta com São Paulo, Flamengo e Cruzeiro.

Além de Oscar, o Tricolor contratou o lateral esquerdo Enzo Díaz, que veio por empréstimo do River Plate, da Argentina. O time já acertou um pré-contrato com o também lateral esquerdo Wendell, atualmente no Porto. O jogador tenta a liberação da equipe portuguesa para reforçar o Tricolor já neste semestre. Se não conseguir, se juntará ao São Paulo no segundo semestre.

— Que posições estamos buscando para o elenco? O que pensam vocês? Lateral-direito, um atacante? Ok. Mais um meia? Ok. Por aí vamos, e algum mais. Quatro jogadores mais. Sem falar das posições, estamos trabalhando em quatro para ter equilíbrio. Um bom Brasileirão quem faz é o elenco — explicou Zubeldía.

O time terá agenda cheia esta semana. Dia 15 joga com o Cruzeiro e dia 19 contra o Flamengo, mas tem a estreia no Paulistão na segunda-feira, dia 20.

— Segunda-feira vou falar com os jogadores. Há um plano para o jogo contra o Cruzeiro. Depois, temos que nos dividir para o jogo contra o Flamengo e contra o Botafogo-SP (segunda rodada do Paulistão). Não é o ideal, o ideal era irmos todos juntos até o jogo, mas não temos essa quantidade de jogadores e ainda tem a Copinha. Não pudemos trazer os jovens de mais destaque porque era importante para o São Paulo jogar a Copinha. Há um ponto de dificuldade para os treinadores. Vamos cumprir em todas as frentes. Agora, o primeiro objetivo é a preparação e montar da melhor forma o elenco. Segunda-feira já começa o Paulista que é um objetivo nosso. Temos que ter muita inteligência — finalizou Zubeldía.