Classificação do São Paulo ajuda planos com Zubeldía

O São Paulo garantiu sua classificação para a semifinal do Campeonato Paulista, após vencer o Novorizontino, e aliviou a pressão sobre o técnico Luis Zubeldía.

Antes disso, conforme apurado pelo Lance!, os planos visando o futuro do treinador estavam ligados ao desempenho do Tricolor no estadual.

A situação poderia se complicar caso o São Paulo não conseguisse avançar para a semifinal. Mas em nenhum momento a diretoria cogitou a demissão de Zubeldía, optando por respaldar o técnico. A pressão era por resultados melhores, intensificada principalmente após a sequência de cinco jogos sem vencer na fase de grupos do Paulistão.

Com a classificação assegurada, a pressão diminui e fortalece ainda mais o projeto de Zubeldía no comando do São Paulo. Vale lembrar que, nos últimos anos, treinadores como Rogério Ceni e Thiago Carpini foram demitidos logo após eliminações no Paulistão, ambas ainda nas quartas de final.

O São Paulo não chegava às semifinais do Campeonato Paulista desde 2022. Em 2023, foi eliminado nas quartas pelo Água Santa, e em 2024, caiu diante do Novorizontino.

Meta do São Paulo no Campeonato Paulista

São Paulo respalda trabalho de Zubeldía desde fase ruim no Paulista, mas pressão seguia por resultado (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O planejamento do São Paulo inclui alcançar a final do Campeonato Paulista, terminar entre os seis primeiros no Brasileirão e, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, chegar pelo menos até as quartas de final.

A decisão será na segunda-feira, 10 de março, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. A partida está marcada para as 21h35 (de Brasília).