São Paulo terá novidade no uniforme em jogo pela Libertadores

O São Paulo jogará com uma novidade no uniforme contra o Libertad nesta quarta-feira (23), pela terceira rodada da Copa Libertadores.

O time entrará em campo com a terceira camisa. Os uniformes foram definidos com um dia de antecedência. Para o uniforme do goleiro, ficou definida a camisa azul. O Libertad irá entrar em campo com o uniforme principal, que é um modelo listrado, enquanto o goleiro joga de amarelo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O uniforme foi lançado em agosto de 2024. A New Balance, responsável pela produção e pelo lançamento das camisas 1 e 2, desenvolveu o design com homenagem à torcida tricolor.

A camisa preta tem manchas vermelhas que simulam a cor das fumaças usadas pelos torcedores na recepção do ônibus no Morumbis. Neste ano, o uniforme ainda não havia sido usado pelo time.

continua após a publicidade

➡️São Paulo finaliza preparação para enfrentar o Libertad; veja provável escalação

Confira as informações do jogo entre Botafogo e São Paulo pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

LIBERTAD X SÃO PAULO

3ª RODADA – COPA LIBERTADORES

📆 Data e horário: Quarta-feira, 22 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai.

📺 Onde assistir: TV Globo, ESPN e Disney+