Calleri abre o jogo sobre momento político do São Paulo e saída de dirigentes

Uma das lideranças do elenco do São Paulo, Jonathan Calleri comentou o momento de instabilidade política vivido pelo clube. Nesta quarta-feira (21), poucas horas antes da partida contra a Portuguesa, Julio Casares renunciou ao cargo de presidente, enquanto Dedé e Márcio Carlomagno também deixaram suas funções como dirigentes.

Ao ser questionado sobre o assunto em zona mista, Calleri assumiu que entende o período de instabilidade que o time passa e é "normal que o elenco fique abalado".

- A gente tá vendo que tem um período de troca constante no clube, um período de turbulência, é normal. É normal que a gente fique um pouco abalado com a situação. Todo mundo aqui gosta muito de ficar no clube, gosta muito de ficar na Barra Funda, gosta muito de vestir esse escudo, e a gente tem que se dedicar a trabalhar dentro do campo - disse.

Harry Massis seguirá no cargo de presidente do São Paulo até o final do ano. Este ano é ano eleitoral no clube e é provável que mais mudanças aconteçam internamente falando. Na sua fala, Calleri também revelou que acredita que "mais nomes devem sair".

- Sabemos que vão sair mais pessoas, já saíram três pessoas, já saíram mais pessoas que comandavam o clube e a gente tem que estar tranquilo que o cara que venha para o seu lugar vai dar o melhor para o clube - completou.

Calleri marcou dois gols nesta quarta (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress)

Como foi o jogo entre São Paulo x Portuguesa?

O São Paulo foi derrotado pela Portuguesa por 3 a 2, nesta quarta-feira (21), em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista, no Morumbis.

Após grandes movimentações políticas pela tarde, com as renúncias de Julio Casares e de dirigentes poucas horas antes do confronto, o Tricolor precisava separar o futebol do extracampo. Mas, mesmo com dois gols de Calleri, após quase um ano sem marcar por causa de uma cirurgia no joelho, o time perdeu para a Lusa em casa.