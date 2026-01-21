Torcedores reagem à defesa do goleiro do São Paulo: 'O melhor do país"

São Paulo recebeu a Portuguesa no Morumbis na noite desta quarta-feira (21), pela quarta rodada do Campeonato Paulista de 2026. Durante a partida, Rafael, goleiro do Tricolor, fez uma boa sequência de defesas, mas uma delas chamou a atenção dos torcedores.

continua após a publicidade

➡️Deixe seu palpite para a próxima rodada do Campeonato Paulista

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Aos 40 minutos, João Vitor, da Portuguesa, chutou uma bola que tinha endereço certo. Mesmo com a visão obstruída por outros jogadores, Rafael pulou, se esticou e conseguiu evitar o gol do jogador lusitano, que ia mandando a bola na gaveta. Confira a reação dos torcedores após a defesa:

continua após a publicidade

Rafael foi eleito o destaque do São Paulo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Renúncia do Presidente

Julio Casares renunciou ao cargo de presidente do São Paulo , depois de ser afastado na votação do Conselho Deliberativo, na última sexta-feira. O, agora, ex-presidente fez o comunicado em uma 'Carta Aberta à Comunidade São-Paulina' pelas redes sociais, nesta quarta-feira (21).

Cinco dias atrás, Casares tinha sido submetido à primeira votação do processo de impeachment pelo Conselho Deliberativo. Ele é alvo de investigações na Justiça envolvendo possíveis desvios de dinheiro e saques suspeitos nas contas do clube.

continua após a publicidade

A pressão se intensificou desde o fim do ano passado, quando o pedido de abertura desse processo de impeachment havia sido protocolado. O Lance! apurou que aliados de Julio Casares tentaram convencê-lo de que a renúncia seria um caminho mais adequado do que enfrentar o processo todo.

Em um primeiro momento, porém, houve resistência por parte do dirigente. Suposições sobre uma possível renúncia começaram a ser articuladas por parte da Situação, grupo político tricolor.

Com 188 votos do Conselho, Casares foi afastado do cargo. O vice-presidente na ocasião, Harry Massis, assumiu, mas ainda havia uma segunda etapa para retirá-lo definitivamente: a convocação de uma Assembleia Geral, no prazo de um mês. Desde o resultado da votação, passou a ser articulada a hipótese de que Casares optaria pela renúncia. Pelo lado do presidente, foram alegados também problemas de saúde, o que teria influenciado na decisão.