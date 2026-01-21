Crespo fala sobre momento complicado do São Paulo e desabafa: 'Não pode perder'

Hernán Crespo fez um forte desabafo após a derrota do São Paulo contra a Portuguesa por 3 a 2. De acordo com o treinador, era um jogo "que não poderia perder". Para ele, o time tem espaço para crescer, mas não pode permitir resultados como este.

- O São Paulo não pode se permitir perder esse jogo, mas acontece. Temos muito espaço para crescer. Estamos tentando construir, errando, acertando em alguns momentos. Existe a possibilidade de ver Negrucci, Nicolás, Pedrinho, outro dia foi o Paulinho. Dar espaço positivo para o Calleri, esperar que o Lucas volte a jogar. São momentos de instabilidade até alcançar estabilidade. Faz parte do processo - destacou Hernán Crespo.

Até o momento, o Tricolor venceu somente um jogo neste Campeonato Paulista, contra o São Bernardo. No mais, foram duas derrotas e um empate. Na tabela, a situação começa a complicar. O Tricolor está em 12º lugar, com quatro pontos e longe da zona de classificação.

- Tivemos a pré-temporada e nem todos tiveram espaço para tentar. Agora é o momento de observar quem precisa de minutos, testar possibilidades e ver se pode funcionar. Ninguém gostou do resultado. Precisamos tentar, porque o calendário não permite muito tempo. Com jogo, pressão de resultado e competição, coisas acontecem. É um momento de construção, inclusive física, para muitos jogadores. Todos preferem que as coisas positivas apareçam, e hoje não apareceu nada disso - desabafou o treinador em coletiva de imprensa.

Crespo desabafou sobre momento do time (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress) <br>

Como foi o jogo entre São Paulo x Portuguesa?

O São Paulo foi derrotado pela Portuguesa por 3 a 2, nesta quarta-feira (21), em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista, no Morumbis.

Após grandes movimentações políticas pela tarde, com as renúncias de Julio Casares e de dirigentes poucas horas antes do confronto, o Tricolor precisava separar o futebol do extracampo. Mas, mesmo com dois gols de Calleri, após quase um ano sem marcar por causa de uma cirurgia no joelho, o time perdeu para a Lusa em casa.

