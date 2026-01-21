Torcedores do São Paulo mandam recado a Crespo após nova derrota: 'Difícil'

O São Paulo perdeu para a Portuguesa por 3 a 2, nesta quarta-feira (21), no Morumbis, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Após o resultado, o técnico Hernán Crespo foi alvo de críticas por parte dos torcedores do clube.

A grande maioria da torcida Tricolor atribuiu a derrota ao treinador. As reclamações variaram desde a escalação inicial até substituíções do comandante ao longo da partida.

De fato, o projeto de jogo do argentino não surtiu efeito em campo. De forma segura, a Portuguesa conseguiu neutralizar o Tricolor, criar as melhores chances de gols, e consequentemente balançar mais as redes que o São Paulo. Veja a revolta dos torcedores abaixo:

Como foi São Paulo x Portuguesa?

O primeiro tempo do confronto foi marcado pelo equilíbrio dentro das estratégias das equipes. O São Paulo tinha mais a posse de bola, mas não conseguia finalizar com precisão ao gol da Lusa. Por outro lado, a Portuguesa assustava com contra-ataques rápidos, que exigiram o goleiro Rafael de realizar grandes defesas.

O cenário se persistiu diante do segundo tempo. Contudo, logo no início, aos 50 minutos, Renê abriu o placar para a Portuguesa. Atrás do placar, o São Paulo conseguiu balançar as redes aos 76' para deixar tudo igual com Calleri.

O empate, que poderia indicar uma virada de momento na partida, não resultou no resultado desejado pela torcida Tricolor. Aos 83', Renê voltou a marcar para a Portuguesa de pênalti e Everton Maceió marcou o terceiro da Lusa seis minutos depois, aos 89'.

Nos acréscimos da segunda etapa, o São Paulo tentou uma pressão em busca de reverter o cenário de derrota. Aos 91', Calleri voltou a marcar para manter a esperança tricolor no empate, que não veio ao final dos seis minutos acrescentados pela arbitragem.

