Calendário e desfalques muda estratégia do São Paulo com Cotia

A base do São Paulo tem se tornado a principal alternativa para Luis Zubeldía nos últimos jogos. Com o calendário apertado e o departamento médico cheio, as Crias de Cotia vêm se consolidando e ganhando cada vez mais espaço no elenco tricolor.

Antes, existiam algumas críticas por parte da torcida em cima da forma na qual o argentino lidava com a base. Entre elas, o questionamento pela falta de espaço de alguns jogadores que tinham peso de promessa.

Zubeldía sempre deixou claro: enquanto tivesse os mais experientes, a prioridade seria esta, até mesmo para não expor ou "queimar cartucho" com os mais jovens, fazendo os ajustes necessários com calma. O calendário e o departamento médico mudaram um pouco a rota disso tudo. Entre estas questões, as lesões de jogadores como Calleri.

Na vitória por 2 a 0 sobre o Libertad, pela Copa Libertadores, o protagonismo dos mais jovens foi decisivo. Lucas Ferreira abriu o placar, enquanto Matheus Alves teve papel importante na criação das jogadas pelo meio-campo. Contra o Santos, na primeira vitória do time no Brasileirão, a influência da base também foi fundamental.

A tendência é que a estratégia se repita neste sábado (26), quando o São Paulo enfrenta o Ceará pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na Arena Castelão, e o Tricolor deve entrar em campo com uma formação diferente.

Após a maratona de jogos fora de casa nesta semana, incluindo a partida no Paraguai contra o Libertad, a comissão técnica optou por priorizar a recuperação muscular dos atletas que atuaram mais minutos na competição continental.

A expectativa é que, contra o Ceará, o time tenha uma escalação mais alternativa, com alguns jogadores sendo poupados. É justamente nesse cenário que Cotia volta a ganhar protagonismo.

Matheus Alves estará suspenso, mas a possível escalação deve contar com nomes como Lucas Ferreira e Ryan Gustavo entre os relacionados. Inclusive, nos registros do clube antes da viagem para o Ceará, a presença dos jovens formados na base foi marcante.

Com Cotia ganhando espaço no elenco principal, o São Paulo deve seguir a premissa de ir dando espaço para os mais novos, algo que se tornou tão característico do time nos últimos anos, mas sempre com a ênfase de Zubeldía em não pular etapas e trabalhar pontos que ele ainda acredita que precise melhorar.

Ryan Francisco pode ser opção contra o Ceará (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Provável escalação do São Paulo

Uma provável escalação do São Paulo para enfrentar o Ceará é formada por Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Cédric (Igor Vinícius), Bobadilla, Alisson, Luciano e Wendell; Lucas Ferreira e Ryan Francisco.