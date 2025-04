Destaque do São Paulo será desfalque para jogo contra o Ceará

Matheus Alves será um desfalque pontual para o São Paulo contra o Ceará, em jogo que acontece neste sábado (26), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador está suspenso e não viajou com a delegação para a partida, que acontece na Arena Castelão.

O meia recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Santos na última rodada, disputada no estádio do MorumBIS. Até então, o São Paulo ainda não tinha lidado com nenhum desfalque por suspensão na competição.

Matheus Alves tem sido um dos destaques recentes do Tricolor. Contra o Santos, foi eleito craque da partida e deu assistência para André Silva - no que foi seu primeiro jogo como titular. O jogador tem conquistado espaço e a confiança da comissão técnica do profissional.

Além da Cria de Cotia, o São Paulo não contará com Arboleda, Oscar, Pablo Maia, Lucas Moura, Calleri e Henrique Carmo.

Provável escalação do São Paulo

Uma provável escalação do São Paulo para enfrentar o Ceará é formada por Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Cédric (Igor Vinícius), Bobadilla, Alisson, Luciano e Wendell; Lucas Ferreira e Ryan Francisco.