Ceará x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Ficha do jogo CEA SAO 6ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Sábado, 26 de abril, às 18h30 (de Brasília) Local Arena Castelão Árbitro Anderson Daronco (RS) Assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA) Var Diego Pombo Lopez (BA) Onde assistir

Ceará e São Paulo se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (26), às 18h30 (de Brasília). O jogo acontece na Arena Castelão.

O Vozão é o quinto colocado da tabela, com sete pontos somados. Nas cinco rodadas disputadas até então, foram duas vitórias, duas derrotas e um empate. O time vem de uma derrota por 1 a 0 contra o Bahia.

O Tricolor busca a vitória para se livrar da pressão sofrida nos últimos jogos. O time empatou as quatro primeiras partidas do Brasileirão, tendo sua primeira vitória somente na quinta rodada, contra o Santos. A equipe chega embalada por uma vitória contra o Libertad pela Copa Libertadores.

➡️ Ceará e São Paulo duelam com retrospecto favorável ao Tricolor

As equipes já duelaram em 16 oportunidades com mando de campo do Ceará. São quatro vitórias do Vovô, seis do Tricolor e outros seis empates. Em gols, os cearenses têm 19 e os paulistas possuem 25.

Considerando apenas a Série A do Campeonato Brasileiro, os times se encontraram em 12 ocasiões com mando alvinegro. O registro traz dois triunfos dos mandantes, quatro dos visitantes e seis igualdades.

Jogo acontece na Arena Castelão (Foto: Governo do Estado do Ceará)

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X SÃO PAULO

6ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado, 26 de abril, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará

📺 Onde assistir: Prime Video

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ (Técnico: Léo Condé.)

Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Cédric (Igor Vinícius), Bobadilla, Alisson, Luciano e Wendell; Lucas Ferreira e Ryan Francisco.