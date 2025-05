Bobadilla falou pela primeira vez após ser acusado de xenofobia em jogo do Talleres. O zagueiro venezuelano Miguel Navarro, do Talleres, acusou o volante paraguaio Damián Bobadilla, do São Paulo, de xenofobia e discriminação durante a partida entre as duas equipes, realizada na noite desta terça-feira, 27 de maio, no estádio do Morumbis.

Navarro fez um boletim de ocorrência e denunciou o caso logo após o jogo, alegando que foi chamado de "venezuelano morto de fome" . Até então, Bobadilla ainda não tinha falado sobre. O pronunciamento do jogador aconteceu na tarde desta quarta-feira (28), nas redes sociais. De acordo com o atleta do São Paulo, havia sido ofendido antes e "não teve intenção de discriminar".

O São Paulo ainda não se manifestou à respeito. O Lance! apurou que o clube irá aguardar a apuração completa dos fatos para se posicionar. Quanto ao jogador, deve se apresentar ao DRADE assim que solicitado.

Veja o que Bobadilla falou após acusação

Olá a todos. Estou aqui para falar um pouco do que aconteceu ontem à noite. Bom, primeiro, foi um jogo muito quente, com clima tenso o tempo todo. Depois do nosso segundo gol, tive uma discussão com jogadores do Talleres, onde fui ofendido primeiramente e também tratado com um pouco de desprezo. Nunca tive a intenção de discriminar ninguém e, bom, no calor do momento reagi mal. Peço desculpas publicamente e se tiver a oportunidade de encontrá-lo pedirei desculpas também. Só queria esclarecer isso. Mando um grande abraço a todos.