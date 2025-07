Crespo pode moldar sistema com três zagueiros para reforçar defesa do São Paulo

O São Paulo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no dia 12 de julho, contra o Flamengo. O jogo marca a estreia de Hernán Crespo, que completou uma semana treinando o time. Neste tempo, algumas estratégias começam a surgir. Entre elas, o que o treinador fará na defesa.

Algo visto na sua primeira passagem, Crespo pode voltar a adotar o sistema com três zagueiros no Tricolor Paulista. Sem Ruan, que deixou a equipe no final de junho e nem chegou a se apresentar ao treinador, a ideia é manter algo semelhante.

No momento, Crespo tem Alan Franco, Ferraresi, Arboleda e Sabino, além de Igão que ainda está ganhando espaço no profissional. No mercado, o Tricolor pode buscar mais um reforço para a posição visando repor a saída de Ruan.

Ainda nas primeiras conversas com a diretoria, antes mesmo de assinar contrato, Hernán Crespo já estava discutindo o time e a parte tática da equipe. Os primeiros testes podem ser feitos nos primeiros jogos do São Paulo neste retorno após a pausa do Mundial de Clubes.

São Paulo pode buscar zagueiro no mercado

O São Paulo está na busca de um zagueiro no mercado. Ainda sem propostas oficiais, o Tricolor pode buscar mais um nome para a defesa pensando em repor a saída de Ruan.

O jogador tinha contrato de empréstimo com a equipe até o final de junho. O São Paulo queria mantê-lo no elenco, mas somente se o empréstimo fosse estendido. O Sassuolo, que detém o jogador, queria vender. E por questões de valores, o Tricolor não fechou um negócio.