São Paulo: por que Crespo ainda não está no BID e como Zubeldía influencia?

Hernán Crespo começou a treinar o São Paulo no dia 26 de junho. O primeiro jogo do técnico neste retorno será no dia 12 de julho, contra o Flamengo. Mesmo assim, Crespo ainda não foi registrado no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF. E isso passa por uma pendência do clube com Luis Zubeldía.

Zubeldía deixou o comando do Tricolor no dia 16 de junho. Já havia pressão por uma melhora de desempenho há algum tempo, com a expectativa de que o São Paulo reagisse, o que não se concretizou. De forma amigável, foi um acordo feito em ambos os lados, mas ainda faltaram pequenos detalhes para a rescisão ser assinada, o que deve ser ajustado o mais rápido possível.

Por isso, Hernán Crespo ainda não foi registrado no BID. Isso só pode formalizado depois de resolver estes assuntos com Zubeldía, o que não deve demorar muito também. isso é o que prevê o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF (RNRTAF) estabelece.

No mais, o São Paulo prevê que a situação deve ser resolvida em breve. Como as competições estão paralisadas por conta do Mundial de Clubes, dará tempo.

O São Paulo joga no dia 12 de julho contra o Flamengo, em jogo que acontece no Maracanã. No dia 16, enfrenta o Bragantino, também fora de casa. As partidas serão os primeiros desafios oficiais de Hernán Crespo.

Crespo trabalha normalmente

A falta da oficialização no BID não implica nos trabalhos de Crespo no CT. Pelo contrário, o treinador foi apresentado no dia 24 de junho e está treinando o elenco sem nenhuma implicação.