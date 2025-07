O São Paulo treina na parte da manhã com o profissional, mas tem compromissos marcados na agenda da base.

Agenda

O elenco profissional treina normalmente no CT da Barra Funda, a partir das 10h (de Brasília). O Tricolor dá continuidade à preparação e foca na recuperação dos lesionados.

Lucas Moura e Ferreirinha estão em fase de transição física.

Crias de Cotia

A base do São Paulo entra em campo neste sábado (5) com três compromissos pelo Campeonato Paulista na agenda, todos em Cotia.

Às 9h, o time Sub-15 enfrenta o Ibrachina, com transmissão pelo SPFC Play. Em seguida, às 11h, o Sub-17 encara o Red Bull Bragantino, também com exibição na plataforma do clube. Fechando a agenda, o Sub-20 recebe o Comercial às 15h, com transmissão pelo YouTube do Paulistão.

Futebol feminino

O profissional do feminino não tem atividades na agenda. O time está em pausa por conta da Data Fifa e deve voltar a jogar somente em agosto. Porém, o Sub-15 tem jogo marcado.

A equipe feminina Sub-15 do São Paulo encara o SESI pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. A partida será realizada às 15h, no SESI Rio Claro, na cidade de Rio Claro (SP).

Sub-15 feminino joga neste sábado (Foto: Divulgação/ São Paulo)

