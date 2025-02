Oscar critica postura do São Paulo em derrota para Ponte Preta: ‘Faltou entrega’

Maior reforço do São Paulo na janela de transferências, Oscar criticou a postura do São Paulo na derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta, no Morumbis, nesta quarta-feira (10). O meia elogiou a criação da equipe na primeira etapa, mas lamentou as vaias das arquibancadas.

- É triste. A gente tem que melhorar, tem que treinar. Estamos tomando alguns gols que a gente normalmente não toma. Estamos criando, mas tomando gols bobos em contra-ataques. Faltou um pouco mais de entrega de todo o time. A gente sabe que a Ponte Preta joga com duas linhas de cinco. Criamos, fizemos o gol, mas entramos um pouquinho desligados no segundo tempo e tomamos os gols - disse o meia ao fim da partida.

No confronto, o São Paulo saiu na frente no marcador com Calleri abrindo o placar de cabeça após escanteio cobrado por Oscar. No entanto, o Tricolor sofreu na segunda etapa com dois gols em 15 minutos e não conseguiu a reação necessária para pontuar.

Apesar da derrota, o São Paulo segue na liderança do Grupo C com 16 pontos conquistados, enquanto o Novorizontino é o vice-líder com 15 pontos. Por outro lado, a Ponte Preta permanece na 2ª colocação do Grupo D com 22 pontos e complicou o Palmeiras, que busca uma classificação às quartas de final do Campeonato Paulista.

Crise no São Paulo

O São Paulo está há cinco jogos sem vencer uma partida no Campeonato Paulista, sendo duas derrotas e três empates. O último triunfo do Tricolor foi na goleada por 4 a 1 sobre o Mirassol, em que Oscar chegou a balançar as redes, no dia 5 de fevereiro.

